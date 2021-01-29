«Лестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (31.01.2021)

«Лестер» Брендана Роджерса принимает на своем стадионе «Лидс» Марсело Бьелсы. Это будет отличный поединок в рамках очередного тура АПЛ. Матч состоится 31 января 2021 года, а букмекеры БК Фонбет уже сделали свой прогноз на грядущую встречу.
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1 : 3
завершен
вчера, 17:00
Ставки букмекеров
Букмекеры считают, что победителем данного поединка будет «Лестер», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценили в 3.90, а триумф «Лидса» идет за 4.00.
Форма команд
«Лестер» находится в своей лучшей форме после чемпионства. Команда идет на третьей строчке в таблице и имеет в активе 39 пунктов. Лучшим бомбардиром клуба является Джейми Варди, в текущем сезоне он забил 11 мячей. Свой последний поединок команда провела вничью со счетом 1:1.
«Лидс» хорошо ворвался в АПЛ в нынешнем сезоне, но к середине чемпионата начал сдавать. Команда находится на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Свой последний поединок «Лидс» выиграл со счетом 2;1, но это сложно назвать успехом, ведь соперником был разобранный «Ньюкасл».
Информация для ставок
- «Лестер» не проигрывает пять матчей кряду
- «Лидс» проиграл в трех из последних пяти матчей
- «Лидс» входит в топ худших команд АПЛ по числу пропущенных мячей — 35 голов
Прогноз
Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку, согласно которой «Лестер Сити» забьет в первом тайме — коэффициент 1.63. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют — коэффициент 3.65. Несмотря на количество пропущенных мячей, гости в этом сезоне много забивают.
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