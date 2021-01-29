«Лестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (31.01.2021)

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29 января 2021, 00:35

«Лестер» Брендана Роджерса принимает на своем стадионе «Лидс» Марсело Бьелсы. Это будет отличный поединок в рамках очередного тура АПЛ . Матч состоится 31 января 2021 года, а букмекеры БК Фонбет уже сделали свой прогноз на грядущую встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного поединка будет «Лестер», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценили в 3.90, а триумф «Лидса» идет за 4.00.

Форма команд

«Лестер» находится в своей лучшей форме после чемпионства. Команда идет на третьей строчке в таблице и имеет в активе 39 пунктов. Лучшим бомбардиром клуба является Джейми Варди, в текущем сезоне он забил 11 мячей. Свой последний поединок команда провела вничью со счетом 1:1.

«Лидс» хорошо ворвался в АПЛ в нынешнем сезоне, но к середине чемпионата начал сдавать. Команда находится на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Свой последний поединок «Лидс» выиграл со счетом 2;1, но это сложно назвать успехом, ведь соперником был разобранный «Ньюкасл».

Информация для ставок

«Лестер» не проигрывает пять матчей кряду

«Лидс» проиграл в трех из последних пяти матчей

«Лидс» входит в топ худших команд АПЛ по числу пропущенных мячей — 35 голов

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку, согласно которой «Лестер Сити» забьет в первом тайме — коэффициент 1.63. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют — коэффициент 3.65. Несмотря на количество пропущенных мячей, гости в этом сезоне много забивают.

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