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«Лестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (31.01.2021)

29 января 2021, 00:35

«Лестер» Брендана Роджерса принимает на своем стадионе «Лидс» Марсело Бьелсы. Это будет отличный поединок в рамках очередного тура АПЛ. Матч состоится 31 января 2021 года, а букмекеры БК Фонбет уже сделали свой прогноз на грядущую встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.844.104.23
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Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что победителем данного поединка будет «Лестер», на его победу можно поставить по коэффициенту 1.85. Ничейный исход оценили в 3.90, а триумф «Лидса» идет за 4.00.

Форма команд

«Лестер» находится в своей лучшей форме после чемпионства. Команда идет на третьей строчке в таблице и имеет в активе 39 пунктов. Лучшим бомбардиром клуба является Джейми Варди, в текущем сезоне он забил 11 мячей. Свой последний поединок команда провела вничью со счетом 1:1.

«Лидс» хорошо ворвался в АПЛ в нынешнем сезоне, но к середине чемпионата начал сдавать. Команда находится на 12-й строчке в таблице и имеет в активе 26 пунктов. Свой последний поединок «Лидс» выиграл со счетом 2;1, но это сложно назвать успехом, ведь соперником был разобранный «Ньюкасл».

Информация для ставок

  • «Лестер» не проигрывает пять матчей кряду
  • «Лидс» проиграл в трех из последних пяти матчей
  • «Лидс» входит в топ худших команд АПЛ по числу пропущенных мячей — 35 голов

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку, согласно которой «Лестер Сити» забьет в первом тайме — коэффициент 1.63. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют — коэффициент 3.65. Несмотря на количество пропущенных мячей, гости в этом сезоне много забивают.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Штутгарт» — «Майнц».

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STVA 1
STVA 1
29 января в 03:04
Лестер должен победить
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