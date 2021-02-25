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«Лестер Сити» — «Славия». Прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

сегодня, 06:11

«Лестер» и «Славия» в Англии проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.583.906.74
Fonbet 1.57 4.05 6.40
Мелбет 1.58 4.18 6.85
Лига ставок 1.59 4.10 5.60
BetBoom 1.57 4.12 6.43

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лестера» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.58. Ставки на победу «Славии» принимаются за 7.00, а ничья доступа с котировкой 4.18.

Чуть больше шансов букмекеры отводят на то, что матч на Туманном Альбионе получится результативным. Исход ТБ (2,5) можно сыграть за 1.86, ТМ (2,5) – за 2.09.

Форма команд

Встреча соперников в Чехии завершилась без забитых голов. Этот результат, очевидно, больше выгоден «Славии», которой достаточно не проиграть в Англии при условии забитых голов.

После матча в Праге «Лестер» отметился победой в чемпионате Англии. Подопечные Брендана Роджерса сломили в гостях сопротивление «Астон Виллы». В АПЛ «лисы» удерживаются в зоне Лиги чемпионов, занимая третье место в турнирной таблице.

«Славия» 21 февраля играла в гостях против «Теплице». Пражский коллектив открыл счет в той игре, но удержать победный результат не смог. В турнирной таблице чемпионата «красно-белые» уверенно лидируют, опережая идущую второй «Спарту» на восемь баллов.

Информация для ставок

  • В трех прошлых матчах «Лестера» в Лиге Европы прошла ставка на ТМ (2,5)
  • «Лестер» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем поле
  • «Славия» не побеждала в двух последних гостевых поединках

Прогноз

«Лестер» заметно превосходит своего соперника в классе. Это «лисы» должны доказывать на домашней арене, где команда Брендана Роджерса выиграла все три матча на групповой стадии. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.583.906.74
Fonbet 1.57 4.05 6.40
Мелбет 1.58 4.18 6.85
Лига ставок 1.59 4.10 5.60
BetBoom 1.57 4.12 6.43
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shlomo
shlomo
сегодня в 06:54
Лисы дома выиграют
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