«Лестер Сити» — «Славия». Прогноз на матч Лиги Европы (25.02.2021)

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сегодня, 06:11

«Лестер» и «Славия» в Англии проведут ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту игру.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Лестера» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.58. Ставки на победу «Славии» принимаются за 7.00, а ничья доступа с котировкой 4.18.

Чуть больше шансов букмекеры отводят на то, что матч на Туманном Альбионе получится результативным. Исход ТБ (2,5) можно сыграть за 1.86, ТМ (2,5) – за 2.09.

Форма команд

Встреча соперников в Чехии завершилась без забитых голов. Этот результат, очевидно, больше выгоден «Славии», которой достаточно не проиграть в Англии при условии забитых голов.

После матча в Праге «Лестер» отметился победой в чемпионате Англии. Подопечные Брендана Роджерса сломили в гостях сопротивление «Астон Виллы». В АПЛ «лисы» удерживаются в зоне Лиги чемпионов, занимая третье место в турнирной таблице.

«Славия» 21 февраля играла в гостях против «Теплице». Пражский коллектив открыл счет в той игре, но удержать победный результат не смог. В турнирной таблице чемпионата «красно-белые» уверенно лидируют, опережая идущую второй «Спарту» на восемь баллов.

Информация для ставок

В трех прошлых матчах «Лестера» в Лиге Европы прошла ставка на ТМ (2,5)

«Лестер» выиграл шесть из десяти последних матчей на своем поле

«Славия» не побеждала в двух последних гостевых поединках

Прогноз

«Лестер» заметно превосходит своего соперника в классе. Это «лисы» должны доказывать на домашней арене, где команда Брендана Роджерса выиграла все три матча на групповой стадии. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Фонбет.