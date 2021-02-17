«Лилль» — «Аякс». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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сегодня, 00:27

Французский «Лилль» принимает нидерландский «Аякс» в рамках плей-офф Лиги Европы. Матч состоится 18 февраля 2021 года, букмекеры БК Фонбет представили свои котировки и выбрали победителя.

Ставки букмекеров

В этом поединке фаворитом считается «Аякс». На победу нидерландского клуба можно поставить за 2.60. Ничейный исход оценивают в 3.47, также можно поставить на то, что победит «Лилль» — коэффициент 2.70. Это будет первый матч между этими командами, можно сделать ставку на то, что дальше пройдет «Аякс», за 1.45.

Форма команд

Для «Лилля» сезон в Лиге 1 складывается отлично. Команда находится на первой строчке и имеет в активе 55 пунктов. Ближайший соперник в лице ПСЖ отстает всего на один балл. «Лилль» показывает уверенный и красивый футбол, команда много забивает (42) и мало пропускает (15). Также «Лилль» хорош в последних матчах, клуб штампует победы одну за другой. Это тревожный звоночек для нидерландской команды.

Годы идут, а «аяксиды» все еще монструозны в своей лиге. Клуб занимает первую строчку в Эредивизие и имеет в активе 53 очка. В нынешнем сезоне «Аякс» проиграл всего два раза в своем чемпионате, но забил 68 голов и пропустил 15, это лучшие показатели в первенстве. Чемпионат Голландии не так силен, как французский, поэтому уровень команд сложно оценивать, но то, что для «Аякса» поединок с «Лиллем» не будет легкой прогулкой, — это точно.

Информация для ставок

В последних пяти матчах «Лилль» четыре раза победил и один раз сыграл вничью

«Аякс» победил в каждом из последних пяти матчей

В последних пяти матчах «Аякс» забил 11 мячей

Прогноз

Это будет интересный матч в первую очередь для тех, кто является нейтральным болельщиком. Команды много забивают и радуют публику атакующей игрой. В этом поединке можно поставить на «тотал голов больше 2,5» — коэффициент 1.85.

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