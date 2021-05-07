«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-Лиги (08.05.2021)

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сегодня, 00:14

«Ливерпуль» примет «Саутгемптон». Этот поединок запланирован на 8 мая 2021 года.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Ливерпуль». Поставить на победу «красных» можно по коэффициенту 1.34. Также можно сделать ставку на победу «Саутгемптона» по 8.50, а на ничейный исход по 5.50.

Форма команд

«Ливерпуль» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 54 пункта. В нынешнем сезоне «красные» выиграли 15 поединков, девять матчей клуб свел к ничейному исходу и еще девять поединков были проиграны. «Ливерпуль» забил 55 голов и пропустил 39 мячей. В последних играх «красные» играют неплохо, намного лучше, чем раньше, поэтому «Саутгемптон» может проиграть в этом поединке.

«Саутгемптон» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды десять побед, семь ничьих и 16 поражений. «Святые» забили 41 гол и пропустили 59 мячей. Также команда в этом сезоне набрала 37 пунктов. В последних играх «Саутгемптон» ужасен, клуб часто теряет очки и никак не может собраться, именно поэтому в матче против «красных» у них мало шансов.

Информация для ставок

● «Саутгемптон» не выигрывает три матча кряду

● «Ливерпуль» забил восемь голов в последних пяти матчах

● У «Ливерпуля» четыре игры кряду без поражений во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на победу «Ливерпуля» или ничейный исход по 1.07.

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