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«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз на матч Премьер-Лиги (08.05.2021)

сегодня, 00:14

«Ливерпуль» примет «Саутгемптон». Этот поединок запланирован на 8 мая 2021 года.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Ливерпуль». Поставить на победу «красных» можно по коэффициенту 1.34. Также можно сделать ставку на победу «Саутгемптона» по 8.50, а на ничейный исход по 5.50.

Форма команд

«Ливерпуль» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 54 пункта. В нынешнем сезоне «красные» выиграли 15 поединков, девять матчей клуб свел к ничейному исходу и еще девять поединков были проиграны. «Ливерпуль» забил 55 голов и пропустил 39 мячей. В последних играх «красные» играют неплохо, намного лучше, чем раньше, поэтому «Саутгемптон» может проиграть в этом поединке.

«Саутгемптон» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды десять побед, семь ничьих и 16 поражений. «Святые» забили 41 гол и пропустили 59 мячей. Также команда в этом сезоне набрала 37 пунктов. В последних играх «Саутгемптон» ужасен, клуб часто теряет очки и никак не может собраться, именно поэтому в матче против «красных» у них мало шансов.

Информация для ставок

● «Саутгемптон» не выигрывает три матча кряду
● «Ливерпуль» забил восемь голов в последних пяти матчах
● У «Ливерпуля» четыре игры кряду без поражений во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.78. Также можно поставить на победу «Ливерпуля» или ничейный исход по 1.07.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Брентфорд».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.48 2.17 1.76
Лига Ставок 2.70 1.48 2.12 1.73
1XBET 4.30 1.19 1.82 1.92 2.04 1.78
BetBoom 4.93 1.19 2.72 1.49 2.13 1.76
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