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«Локомотив» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (20.11.2021)

20 ноября 2021, 12:55

В 15-м туре чемпионата России «Локомотив» принимает «Ахмат» из Грозного. Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на этот матч.

Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Локомотив
Ахмат
1 : 2
завершен
20 ноября 2021, 16:30
суббота
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.103.353.94
Фонбет 2.20 3.25 3.45
Мелбет 2.42 3.18 3.30
BetBoom 2.57 3.21 3.01

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «железнодорожников», ставки на победу которых принимают в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88. Рискнуть на триумф гостей можно по коэффициенту 4.2, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.5.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.1, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Локомотив» после серии неудач смог выйти на серию без поражений в РПЛ, которая достигла уже четырех поединков. Перед стартом очередного тура команда идет на четвертом месте, имея в активе 25 очков, что на пять меньше, чем у лидера чемпионата России – «Зенита». В предстоящем матче у московских футболистов будет хорошая возможность подобраться еще ближе к группе лидеров. В прошлой игре «Локомотив» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1), а ранее одолел на выезде «Нижний Новгород» (2:1).

«Ахмат» выступает в новом сезоне с переменным успехом, о чем говорит десятое место в чемпионате с набранными 18 очками. Команде не хватает стабильности, ведь в последних пяти встречах команда довольствовалась лишь шестью очками. Также у клуба отрицательная разница мячей (15:20), поэтому тренерскому штабу следует уделить особенное внимание защитной линии. Последние два поединка клуба из Грозного завершились победой над «Нижним Новгородом» (3:1) и минимальным поражением от «Уфы» (0:1).

Информация для ставок

- «Ахмат» проиграл три последних выездных поединка

- Четыре последних матча «Локомотива» завершились исходом «обе забьют»

- «Локомотив» выиграл четыре из шести матчей у «Ахмата» за последнее время

- Восемь из десяти встреч между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Локомотив» возвращается на свой прежний уровень и в этом поединке постарается завладеть преимуществом в самом начале матча. Предполагаем, что «железнодорожники» смогут забрать три очка в этом поединке. Сделать ставку на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.41 1.62 1.75 2.17
Мелбет 1.77 2.17
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shlomo
shlomo
20 ноября в 16:00
Локо как минимум не проиграет
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