«Лорьян» — «Сент-Этьен». Прогноз на матч Лиги 1 (28.02.2021)

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сегодня, 12:36

28 февраля «Лорьян» и «Сент-Этьен» сыграют в 27-м туре чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этой игре букмекеры отдают гостям. Ставки на победу «Сент-Этьена» БК Мелбет принимает с коэффициентом 2.54. Заключить пари на домашнюю победу «Лорьяна» можно за 3.20, а ничья котируется в 3.24.

Также букмекер считает, что этот матч получится «низовым». Ставки на тотал меньше (2,5) голов можно сделать по коэффициенту 1.85, больше – 2.00.

Форма команд

«Лорьян» проиграл два матча подряд и вновь опустился в зону прямого вылета. «Моряки» провалили матчи с «Лиллем» (1:4) и «Нимом» (0:1) на уходящей неделе. До этого команда шла на серии из пяти матчей без поражений, которая позволила ей улучшить позиции в борьбе за выживание.

«Сент-Этьен» после кризиса смог прийти в себя. Серия из пяти матчей без поражений в чемпионате (две победы и три ничьи) дала возможность подопечным Клода Пюэля подняться на 15-ю строчку рейтинга, а дистанция от зоны вылета увеличилась до семи очков. В прошлом туре Лиги 1 «зелено-белые» разделили очки с «Реймсо» на своем поле.

Первый раз в текущей кампании соперники встретились во втором туре. Тогда «Сент-Этьен» на своем поле уверенно победил «Лорьян» со счетом 2:0.

Информация для ставок

· «Сент-Этьен» трижды побеждал «Лорьян» в пяти прошлых выездных играх

· «Сент-Этьен» выиграл два последних гостевых матча в Лиге 1

· В четырех из пяти последних встреч команд на поле «Лорьяна» прошла ставка на ТМ(2,5)

Прогноз

В лучшей форме к этой игре подходят гости. «Сент-Этьен» надежно играл в обороне в прошлых турах, стабильно набирая очки. «Лорьян» же вновь оказался в кризисе, поэтому взять три очка в этом матче хозяева вряд ли смогут.

Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Сент-Этьена» с учетом форы (0) по коэффициенту 1.76 в БК Мелбет.