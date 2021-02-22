«Лутон Таун» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

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сегодня, 00:51

«Лутон Таун» сыграет против «Миллуолла» 23 февраля 2021 года в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на поединок.

Ставки букмекеров

На победу «Лутон Таун» букмекеры дают коэффициент 2.70. На ничейный исход можно поставить за 3.20, а на победу «Миллуолла» за 2.85.

Форма команд

«Лутон Таун» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 37 пунктов. Команда победила в десяти матчах этого сезона, еще семь поединков закончились вничью и 13 раз «Лутон» проиграл. Клуб забил 23 гола и пропустил 24 в свои ворота. Последние матчи «Лутон» проводит не лучшим образом, команда чередует победы с поражениями и выглядит неуверенно.

«Миллуолл» расположился на 11-й строчке в таблице, в активе у клуба 42 пункта. «Львы» в этом сезоне победили в девяти матчах, 15 раз сыграли вничью и семь раз проиграли. Ими было забито 30 голов и пропущено 27. Последние матчи «Миллуолла» вызывают восторг, команда не знает поражений на протяжении нескольких матчей кряду.

Информация для ставок

«Миллуолл» не проигрывает пять матчей подряд

«Лутон Таун» выиграл лишь один матч из последних пяти

«Миллуолл» забил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Букмекеры считают, что свой первый гол «Миллуолл» забьет в первом тайме — коэффициент 2.36.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Хаддерсфилд Таун».