«Лутон Таун» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

«Лутон Таун» сыграет против «Миллуолла» 23 февраля 2021 года в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на поединок.
|
- : -
завтра, 22:45
Ставки букмекеров
На победу «Лутон Таун» букмекеры дают коэффициент 2.70. На ничейный исход можно поставить за 3.20, а на победу «Миллуолла» за 2.85.
Форма команд
«Лутон Таун» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 37 пунктов. Команда победила в десяти матчах этого сезона, еще семь поединков закончились вничью и 13 раз «Лутон» проиграл. Клуб забил 23 гола и пропустил 24 в свои ворота. Последние матчи «Лутон» проводит не лучшим образом, команда чередует победы с поражениями и выглядит неуверенно.
«Миллуолл» расположился на 11-й строчке в таблице, в активе у клуба 42 пункта. «Львы» в этом сезоне победили в девяти матчах, 15 раз сыграли вничью и семь раз проиграли. Ими было забито 30 голов и пропущено 27. Последние матчи «Миллуолла» вызывают восторг, команда не знает поражений на протяжении нескольких матчей кряду.
Информация для ставок
- «Миллуолл» не проигрывает пять матчей подряд
- «Лутон Таун» выиграл лишь один матч из последних пяти
- «Миллуолл» забил восемь мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Букмекеры считают, что свой первый гол «Миллуолл» забьет в первом тайме — коэффициент 2.36.
Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Хаддерсфилд Таун».