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«Лутон Таун» — «Миллуолл». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2021)

сегодня, 00:51

«Лутон Таун» сыграет против «Миллуолла» 23 февраля 2021 года в рамках 32-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.162.85
Лига ставок 2.65 3.05 2.80
Pin-up 2.68 3.00 2.77

Ставки букмекеров

На победу «Лутон Таун» букмекеры дают коэффициент 2.70. На ничейный исход можно поставить за 3.20, а на победу «Миллуолла» за 2.85.

Форма команд

«Лутон Таун» идет на 16-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 37 пунктов. Команда победила в десяти матчах этого сезона, еще семь поединков закончились вничью и 13 раз «Лутон» проиграл. Клуб забил 23 гола и пропустил 24 в свои ворота. Последние матчи «Лутон» проводит не лучшим образом, команда чередует победы с поражениями и выглядит неуверенно.

«Миллуолл» расположился на 11-й строчке в таблице, в активе у клуба 42 пункта. «Львы» в этом сезоне победили в девяти матчах, 15 раз сыграли вничью и семь раз проиграли. Ими было забито 30 голов и пропущено 27. Последние матчи «Миллуолла» вызывают восторг, команда не знает поражений на протяжении нескольких матчей кряду.

Информация для ставок

  • «Миллуолл» не проигрывает пять матчей подряд
  • «Лутон Таун» выиграл лишь один матч из последних пяти
  • «Миллуолл» забил восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Букмекеры считают, что свой первый гол «Миллуолл» забьет в первом тайме — коэффициент 2.36.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Хаддерсфилд Таун».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.783.162.85
Лига ставок 2.65 3.05 2.80
Pin-up 2.68 3.00 2.77
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:51
Возможна ничья
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