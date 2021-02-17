«Маккаби Тель-Авив» — «Шахтёр». Прогноз на матч Лиги Европы (18.02.2021)

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17 февраля 2021, 04:24

Донецкий «Шахтер» в рамках 1/16 финала Лиги Европы сыграет в Тель-Авиве с местным «Маккаби». «Шахтер» находится в хорошей форме, этот клуб знает, как побеждать в еврокубках и является опытным бойцом. «Маккаби» будет очень тяжело. Букмекеры представили свои котировки на предстоящую встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры БК Фонбет уверены в том, что в этом матче победит «Шахтер». На этот результат можно поставить по коэффициенту 1.82. Также можно сделать ставку на победу «Маккаби» с коэффициентом 4.40 и на ничейный исход за 3.75.

Форма команд

«Маккаби» находится на второй строчке в турнирной таблице первенства Израиля, у клуба 45 пунктов в активе. Несмотря на отставание от лидера в два очка, эта команда показывает хороший футбол и в последних матчах только и делает, что радует зрителя. У «Маккаби» 36 забитых и 18 пропущенных, клуб хорошо играет в атаке и не забывает про оборону, у команды из Тель-Авива всего два поражения в сезоне.

«Шахтер» находится на втором месте в турнирной таблице УПЛ , у клуба 30 очков и 3 балла отставания от киевского «Динамо». Нынешняя форма «Шахтера» далека от идеала, но всё равно впечатляет, команда продолжает набирать очки. «Шахтер» забил 33 мяча и пропустил всего 11. «Горняки» являются опытным еврокубковым бойцом, и в поединке с «Маккаби» это может сыграть решающую роль.

Информация для ставок

«Шахтер» не проигрывает пять матчей кряду

«Маккаби» выиграл все пять последних матчей

В последних пяти матчах «Маккаби» забил девять мячей

Прогноз

Учитывая хорошую игру в атаке у обоих клубов, можно поставить на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5 с коэффициентом 1.97.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на другой матч Лиги Европы «Црвена Звезда» — «Милан».