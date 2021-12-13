ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (14.12.2021)

сегодня, 11:29

«Манчестер Сити» примет «Лидс» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.159.2120.52
BetBoom 1.14 9.25 20.39

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.15. Ничейный исход оценивается в 7.80, а победа «Лидса» в 18.00.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«Манчестер Сити» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 38 пунктов. В последних встречах хозяин стадиона «Этихад» в Манчестере отпраздновал победу над «Вулверхэмптоном», «Уотфордом» и «Астон Виллой».

«Лидс» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. В последних встречах команда аргентинского наставника Марсело Бьелсы выглядит не лучшим образом, демонстрируя слабый уровень игры. Клуб уступил «Челси», а также сыграл вничью с «Брентфордом» и выиграл у «Кристал Пэласа».

Информация для ставок

  • «Лидс» выиграл один матч из последних пяти
  • «Манчестер Сити» проиграл два матча из последних десяти
  • У «Лидса» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Манчестер Сити» не проиграет — коэффициент 2.20. Команда Хосепа Гвардиолы на ходу и сносит всех своих соперников, даже если пропускает. Ставка смотрится выигрышной.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.27 1.36 2.61 1.55
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 11:43
Хозяева фавориты матча
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100