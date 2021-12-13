«Манчестер Сити» — «Лидс». Прогноз на матч АПЛ (14.12.2021)

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сегодня, 11:29

«Манчестер Сити» примет «Лидс» в рамках 17-го тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Манчестер Сити». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.15. Ничейный исход оценивается в 7.80, а победа «Лидса» в 18.00.

Дополнительная ставка на игру — «обе команды забьют — да» по коэффициенту 2.10.

Форма команд

«Манчестер Сити» идет на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 38 пунктов. В последних встречах хозяин стадиона «Этихад» в Манчестере отпраздновал победу над «Вулверхэмптоном», «Уотфордом» и «Астон Виллой».

«Лидс» находится на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 16 баллов. В последних встречах команда аргентинского наставника Марсело Бьелсы выглядит не лучшим образом, демонстрируя слабый уровень игры. Клуб уступил «Челси», а также сыграл вничью с «Брентфордом» и выиграл у «Кристал Пэласа».

Информация для ставок

«Лидс» выиграл один матч из последних пяти

«Манчестер Сити» проиграл два матча из последних десяти

У «Лидса» пять забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и «Манчестер Сити» не проиграет — коэффициент 2.20. Команда Хосепа Гвардиолы на ходу и сносит всех своих соперников, даже если пропускает. Ставка смотрится выигрышной.