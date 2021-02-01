«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (02.02.2021)

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вчера, 23:14

«Манчестер Юнайтед» примет «Саутгемптон» в рамках очередного тура АПЛ . Этот матч состоится 2 февраля 2021 года. Клуб из Манчестера утратил своё преимущество, именно поэтому «красным дьяволам» очень нужна победа в этом матче, чтобы вновь взобраться на первую строчку. Букмекеры БК Бетсити спрогнозировали исход поединка.

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют присмотреться к победе «Манчестер Юнайтед» за коэффициент 1.54. Также можно поставить на то, что «Саутгемптон» неожиданно победит и удивит всех болельщиков за коэффициент 6.20. Ничейный исход оценивают в 4.10.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» находится на второй строчке и имеет в активе 41 пункт. Сейчас клуб сбавил обороты и демонстрирует не самые приятные результаты. Команда Оле-Гуннара Сульшера уступила первую строчку в таблице «Манчестер Сити», что само по себе неприятное событие. Последний поединок был сыгран со счетом 0:0 против «Арсенала».

«Саутгемптон» находится на 11-й строчке в таблице и имеет в активе 29 пунктов. Это не самый лучший отрезок сезона для «Саутгемптона». Однако команда Ральфа Хазенхюттля не намерена сдаваться раньше времени и собирается дать бой «манкунианцам». Свой последний поединок «Саутгемптон» сыграл против «Астон Виллы», выиграв его со счетом 1:0.

Информация для ставок

«Манчестер Юнайтед» не проиграл в четырех матчах из пяти последних

«Саутгемптон» выиграл два матча из пяти последних

«Манчестер Юнайтед» — одна из самых забивающих команд сезона (37 голов)

Прогноз

Букмекеры считают, что в этом матче логично будет поставить на то, что «Манчестер Юнайтед» забьет два гола кряду с коэффициентом 1.78. Также можно сделать ставку на то, что первый гол будет забит во втором тайме. «Манчестер Юнайтед» всё еще называют фаворитом противостояния.