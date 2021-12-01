«Мехелен» — «Серкль Брюгге». Прогноз на матч Кубка Бельгии (01.12.2021)

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вчера, 09:34

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам стадия 1/8 финала Кубка Бельгии. «Мехелен» ждет в гости «Серкль Брюгге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет на своем поле, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Серкль Брюгге» оценивается по коэффициенту 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 по коэффициенту 2.11. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 3) можно по коэффициенту 1.68. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Серкль Брюгге» традиционно плохо проводит первую половину сезона и находится в зоне вылета чемпионата Бельгии. Команда набрала 13 очков и отстает от ближайшего соперника на четыре балла. Кубок Бельгии является турнирном, где может выстрелить любая команда, поэтому коллектив будет настраиваться только на победу. В прошлой стадии Кубка «Серкль Брюгге» обыграл «Тинен» (3:0), а в чемпионате обыграл «Мехелен» (3:1).

«Мехелен» идет в группе лидеров и занимает четвертое место в турнирной таблице. Команда набрала 26 очков и отстает на четыре пункта от лидера. В последних встречах клуб чередует победы и поражения и не показывает ожидаемой от него стабильности. В предстоящем матче коллектив получит возможность взять реванш у соперника, ведь несколько дней назад «Мехелен» уступил «Серкль Брюгге» в чемпионате (1:3). В 1/16 финала Кубка Бельгии «Мехелен» одолел «Юнион Сент-Жиллуаз» (2:1).

Информация для ставок

«Мехелен» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Серкль Брюгге» завершились исходом «обе забьют»

«Серкль Брюгге» выиграл три из четырех последних матчей с «Мехеленом»

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Матч обещает быть очень сложным и напряженным, поэтому предлагаем остановить свой выбор на количестве забитых мячей. Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на тотал больше 3 мячей по коэффициенту 2.11 в букмекерской конторе Мелбет.