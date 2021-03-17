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«Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

вчера, 07:40

«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Миланом» во втором круге 1/8 финала Лиги Европы. Представляем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.363.542.20
Лига Ставок 3.30 3.45 2.23
Фонбет 3.40 3.40 2.20
Мелбет 3.48 3.50 2.25
Pin-Up 3.40 3.45 2.20
BetBoom 3.42 3.47 2.21

Ставки букмекеров

В предстоящем матче симпатии букмекеров на стороне гостей. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно по коэффициенту 2.23. Шансы «Милана» одержать победу оцениваются в 3.50, а ничья идет за 3.52.

На результативность игры букмекерская контора Фонбет выставила практически равную линию. Взять тотал больше (2,5) голов можно по котировке 1.90, меньше – 1.93.

Форма команд

«Милан» добился положительного результата в Англии, сыграв с МЮ вничью (1:1) на стадионе «Олд Траффорд». В той встрече именно «россонери» смотрелись предпочтительней в атаке, нанеся пять ударов в створ ворот, против двух у «красных дьяволов».

После того поединка соперники провели разные матчи в национальных чемпионатах. Так, «Милан» неожиданно уступил на своем поле «Наполи» (0:1). В турнирной таблице Серии A «красно-черные» остались на втором месте, а отставание от лидера «Интера» увеличилось до девяти зачетных пунктов.

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ комфортно себя чувствует на второй позиции. Составить конкуренцию «Манчестер Сити» команда Оле-Гуннара Сульшера уже вряд ли сможет, а вот удержать за собой вторую позицию потенциала и сил вполне достаточно. 14 марта МЮ принимал дома «Вест Хэм» и обыграл соперника с минимальным счетом.

Информация для ставок

  • «Милан» не побеждал в четырех последних матчах на своем поле – два поражения и две ничьи
  • «Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 12 прошлых гостевых поединках во всех турнирах
  • В трех прошлых гостевых матчах МЮ прошла ставка на ТМ (2,5)
  • В трех последних домашних матчах «Милана» больше двух голов не забивалось

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» в обязательном порядке нужно забивать на «Сан-Сиро» и не проиграть, чтобы шагнуть в четвертьфинал. У «Милана» же есть возможность сыграть по результату первой встречи, сделав ставку на контратаки и стандарты. В таком поединке мы вряд ли увидим обильное количество голов. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.87 1.45 1.95 1.92 1.50 2.69
Лига Ставок 2.80 1.44 1.91 1.90 1.52 2.55
Мелбет 1.98 1.97
Pin-Up 2.85 1.44 1.93 1.91 1.53 2.57
BetBoom 2.87 1.45 1.94 1.92 1.53 2.58
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STVA 1
STVA 1
вчера в 08:27
Гости не проиграют
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