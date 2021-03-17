«Милан» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги Европы (18.03.2021)

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вчера, 07:40

«Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде с «Миланом» во втором круге 1/8 финала Лиги Европы. Представляем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

В предстоящем матче симпатии букмекеров на стороне гостей. Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» можно по коэффициенту 2.23. Шансы «Милана» одержать победу оцениваются в 3.50, а ничья идет за 3.52.

На результативность игры букмекерская контора Фонбет выставила практически равную линию. Взять тотал больше (2,5) голов можно по котировке 1.90, меньше – 1.93.

Форма команд

«Милан» добился положительного результата в Англии, сыграв с МЮ вничью (1:1) на стадионе «Олд Траффорд». В той встрече именно «россонери» смотрелись предпочтительней в атаке, нанеся пять ударов в створ ворот, против двух у «красных дьяволов».

После того поединка соперники провели разные матчи в национальных чемпионатах. Так, «Милан» неожиданно уступил на своем поле «Наполи» (0:1). В турнирной таблице Серии A «красно-черные» остались на втором месте, а отставание от лидера «Интера» увеличилось до девяти зачетных пунктов.

«Манчестер Юнайтед» в АПЛ комфортно себя чувствует на второй позиции. Составить конкуренцию «Манчестер Сити» команда Оле-Гуннара Сульшера уже вряд ли сможет, а вот удержать за собой вторую позицию потенциала и сил вполне достаточно. 14 марта МЮ принимал дома «Вест Хэм» и обыграл соперника с минимальным счетом.

Информация для ставок

«Милан» не побеждал в четырех последних матчах на своем поле – два поражения и две ничьи

«Манчестер Юнайтед» не проигрывал в 12 прошлых гостевых поединках во всех турнирах

В трех прошлых гостевых матчах МЮ прошла ставка на ТМ (2,5)

прошла ставка на ТМ (2,5) В трех последних домашних матчах «Милана» больше двух голов не забивалось

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» в обязательном порядке нужно забивать на «Сан-Сиро» и не проиграть, чтобы шагнуть в четвертьфинал. У «Милана» же есть возможность сыграть по результату первой встречи, сделав ставку на контратаки и стандарты. В таком поединке мы вряд ли увидим обильное количество голов. Предлагаем рассмотреть ставку на тотал меньше (2,5) голов по коэффициенту 1.93 в букмекерской конторе Фонбет.