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«Миллуолл» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2021)

вчера, 23:18

2 февраля «Миллуолл» принимает на своем стадионе «Норвич». Поединок состоится в рамках Чемпионшипа. Одна из команд демонстрирует очень хорошую форму в нынешнем сезоне и горит желанием попасть в АПЛ, а другая пытается зацепиться за место в середине таблицы, чтобы не вылететь в низший дивизион. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.703.312.19
Мелбет 3.62 3.40 2.15
Лига ставок 3.55 3.20 2.11

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния является «Норвич». На победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.20. Победу «Миллуолла» можно ожидать за коэффициент 3,30, а ничейный исход оценивают в 3.32. Сейчас «Норвич» явно сильнее и хочет укрепить свое лидерство в таблице.

Форма команд

«Миллуолл» находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 31 балл. Свой последний поединок команда под руководством британца Гари Роуэтта сыграла вничью со счетом 1:1. Это был далеко не лучший матч в исполнении клуба, но сейчас важно зацепиться за каждое очко, чтобы не вылететь в низший дивизион.

«Норвич» находится на первом месте в таблице Чемпионшипа и имеет в активе 54 пункта. Это лидер чемпионата, который стремится вернуться в АПЛ, в котором был сравнительно недавно. Лучшим бомбардиром клуба является финский форвард Теему Пукки, он отметился 11 раз. Последний поединок был сыгран со счетом 0:0.

Информация для ставок

  • «Норвич» не проигрывал в четырех из пяти матчей
  • «Миллуолл» проиграл два из последних пяти матчей
  • «Норвич» является одним из лидеров чемпионата по числу забитых мячей — 35 голов

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что каждая команда забьет меньше 1,5 с коэффициентом 2.10. Также можно поставить на то, что в обоих таймах будет меньше 1,5 голов с коэффициентом 2.17. Команды не очень активно играют в атаку, не стоит ожидать обилия забитых мячей.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.703.312.19
Мелбет 3.62 3.40 2.15
Лига ставок 3.55 3.20 2.11
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sv_1969
sv_1969
вчера в 23:42
Норвич не проиграет
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