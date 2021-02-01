«Миллуолл» — «Норвич Сити». Прогноз на матч Чемпионшипа (02.02.2021)

2 февраля «Миллуолл» принимает на своем стадионе «Норвич». Поединок состоится в рамках Чемпионшипа. Одна из команд демонстрирует очень хорошую форму в нынешнем сезоне и горит желанием попасть в АПЛ, а другая пытается зацепиться за место в середине таблицы, чтобы не вылететь в низший дивизион. Букмекеры БК Мелбет сделали прогноз на матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
По мнению букмекеров, фаворитом данного противостояния является «Норвич». На победу этого клуба можно поставить с коэффициентом 2.20. Победу «Миллуолла» можно ожидать за коэффициент 3,30, а ничейный исход оценивают в 3.32. Сейчас «Норвич» явно сильнее и хочет укрепить свое лидерство в таблице.
Форма команд
«Миллуолл» находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 31 балл. Свой последний поединок команда под руководством британца Гари Роуэтта сыграла вничью со счетом 1:1. Это был далеко не лучший матч в исполнении клуба, но сейчас важно зацепиться за каждое очко, чтобы не вылететь в низший дивизион.
«Норвич» находится на первом месте в таблице Чемпионшипа и имеет в активе 54 пункта. Это лидер чемпионата, который стремится вернуться в АПЛ, в котором был сравнительно недавно. Лучшим бомбардиром клуба является финский форвард Теему Пукки, он отметился 11 раз. Последний поединок был сыгран со счетом 0:0.
Информация для ставок
- «Норвич» не проигрывал в четырех из пяти матчей
- «Миллуолл» проиграл два из последних пяти матчей
- «Норвич» является одним из лидеров чемпионата по числу забитых мячей — 35 голов
Прогноз
В этом поединке можно поставить на то, что каждая команда забьет меньше 1,5 с коэффициентом 2.10. Также можно поставить на то, что в обоих таймах будет меньше 1,5 голов с коэффициентом 2.17. Команды не очень активно играют в атаку, не стоит ожидать обилия забитых мячей.