«Мура» — «Штурм». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

В первом матче финала квалификации Лиги Европы «Штурм» приедет в гости к «Муре». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.
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1 : 3
завершен
сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. В случае победы «Муры» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.
Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициент 1.94. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.
Форма команд
Словенская «Мура» начинала свой путь с квалификации Лиги чемпионов, но пройдя первый этап покинула турнир и опустилась в Лигу Европы, где нашла до финала квалификаций. Команда имеет крепкий состав, которому по силам побороться за групповой раунд, который принесет неплохие деньги клубу за участие. В прошлом матче «Мура» обыграла в ответном матче Лиги Европы «Жальгирис» (1:0), а несколькими днями ранее команда разошлась миром в чемпионате с «Алуминием» (1:1).
«Штурм» является достаточно известной командой в Австрии, которая участвует в еврокубках. В прошлом сезоне клуб занял третье место и сейчас находится в одном шаге от попадания в групповой этап Лиги Европы. Коллектив набрал девять очков в четырех матчах чемпионата и находится в хорошей физической форме. Последние два матча «Штурма» закончились победами в матчах с ЛАСКом (3:1) и «Альтахом» (3:1).
Информация для ставок
- Последние шесть матчей «Штурма» закончились тоталом больше 3.5 мячей и исходом «обе забьют»
- Три из четырех последних матчей «Муры» закончились ничейным результатом
- «Штурм» выиграл последние шесть выездных матчей (включая товарищеский поединок)
- Четыре последних матча словенского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Штурм» имеет гораздо больше шансов на успех и является фаворитом этого противостояния. Предполагаем, что австрийцы смогут уже в первом матче сломить сопротивление противника и одержать победу. Сделать ставку на победу «Штурма» можно по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.
Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Лиги Европы.