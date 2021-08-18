«Мура» — «Штурм». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

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вчера, 21:41

В первом матче финала квалификации Лиги Европы «Штурм» приедет в гости к «Муре». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.84. В случае победы «Муры» зайдет коэффициент 4.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.86 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициент 1.94. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.76.

Форма команд

Словенская «Мура» начинала свой путь с квалификации Лиги чемпионов, но пройдя первый этап покинула турнир и опустилась в Лигу Европы, где нашла до финала квалификаций. Команда имеет крепкий состав, которому по силам побороться за групповой раунд, который принесет неплохие деньги клубу за участие. В прошлом матче «Мура» обыграла в ответном матче Лиги Европы «Жальгирис» (1:0), а несколькими днями ранее команда разошлась миром в чемпионате с «Алуминием» (1:1).

«Штурм» является достаточно известной командой в Австрии, которая участвует в еврокубках. В прошлом сезоне клуб занял третье место и сейчас находится в одном шаге от попадания в групповой этап Лиги Европы. Коллектив набрал девять очков в четырех матчах чемпионата и находится в хорошей физической форме. Последние два матча «Штурма» закончились победами в матчах с ЛАСКом (3:1) и «Альтахом» (3:1).

Информация для ставок

Последние шесть матчей «Штурма» закончились тоталом больше 3.5 мячей и исходом «обе забьют»

Три из четырех последних матчей «Муры» закончились ничейным результатом

«Штурм» выиграл последние шесть выездных матчей (включая товарищеский поединок)

Четыре последних матча словенского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Штурм» имеет гораздо больше шансов на успех и является фаворитом этого противостояния. Предполагаем, что австрийцы смогут уже в первом матче сломить сопротивление противника и одержать победу. Сделать ставку на победу «Штурма» можно по коэффициенту 1.84 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на другой матч Лиги Европы.