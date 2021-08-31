Норвегия — Нидерланды. Прогноз на матч квалификации Чемпионата мира (01.09.2021)

1630398172

31 августа 2021, 11:22

Встреча Норвегии и Нидерландов ожидается в рамках четвертого тура отбора на Чемпионат мира. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче являются Нидерланды. Команда играет выездной поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.78. Победа Норвегии оценивается по коэффициенту 4.52, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.93. Если есть желание поставить на обмен голами, то коэффициент на данный исход составляет 1.86.

Форма команд

Норвегия на Чемпионате Европы участия не принимала, но имела возможность в июне провести товарищеские поединки. Сначала команда сыграла дома с Люксембургом и обыграла его минимально (1:0), а затем принимала Грецию, с которой справиться не удалось, счет на табло (1:2).

Нидерланды неожиданно покинули Евро после поражения в 1/8 финала от скромной сборной Чехии (0:2). После турнира коллектив получил нового главного тренера и теперь под руководством Луи Ван Гала будет покорять квалификацию ЧМ -2022. В последних матчах квалификации сыграли с Латвией (2:0) и Гибралтаром (7:0).

Информация для ставок

Норвегия в крайних шести матчах одержала три победы

Нидерланды проиграли всего один поединок из последних восьми

Нидерланды в сухую выиграли в последних четырех очных встречах

Норвегия забивает в пяти из шести крайних играх

Прогноз

В этой встрече перед нами предстанет обновленная сборная Нидерландов, которая будет с первых минут пытаться решить свои задачи в этом поединке. Созданных моментов у ворот соперника хватит для достижения нужного результата. Сделать ставку на победу Нидерландов можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.78.

Букмекеры также предложили интригующий коэффициент на победу Франции над Боснией и Герцеговиной.