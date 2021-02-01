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«Ньюкасл» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (02.02.2021)

вчера, 23:31

«Ньюкасл» 2 февраля принимает на своем поле «Кристал Пэлас». Этот матч состоится в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет сделали прогноз на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.312.66
Fonbet 2.75 3.30 2.60
Лига ставок 2.85 3.20 2.60

Ставки букмекеров

Букмекеры предлагают поставить на победу «Ньюкасла» с коэффициентом 2.75. Ничейный исход оценили в 3.30, а победу «Кристал Пэлас» — в 2.60.

Форма команд

«Ньюкасл» находится на 16-й строчке в таблице и имеет в активе 22 пункта. Свой последний поединок клуб выиграл со счетом 2:0. Для «Ньюкасла» этот сезон был скомканным, ведь клуб должны были купить саудиты и сделать из него настоящий подарок шейхов. К сожалению, мечты не сбылись, а клуб болтается на дне таблицы.

«Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке в таблице. У команды 26 пунктов в активе. Свой последний поединок «Кристалл» выиграл со счетом 1:0. Это не самый приятный сезон для клуба Роя Ходжсона, но у команды нет другого выхода, кроме как сражаться за место в середине таблицы. В случае победы, гости могут обойти «Лидс».

Информация для ставок

  • «Ньюкасл» выиграл лишь один матч из пяти последних
  • «Кристал Пэлас» проиграл три из последних пяти матчей
  • «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» пропустили больше 30 голов в нынешнем сезоне (36 и 34 соответственно)

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на фору (0) «Ньюкасла» с коэффициентом 1.95. Также можно поставить на то, что в матче будет больше 2,5 голов за коэффициент 2.12. Оба клуба очень много пропускают, а значит, что в этом матче будут забитые мячи.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.913.312.66
Fonbet 2.75 3.30 2.60
Лига ставок 2.85 3.20 2.60
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sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:12
Думаю ничья возможно будет
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