«Понферрадина» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (24.04.2021)

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вчера, 05:44

«Понферрадина» и «Луго» проведут очную встречу в рамках 36-го тура испанской Сегунды. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Понферрадину» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.06. Победа «Луго» оценивается в 4.1. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.1.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 2.55, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.47. Исход «обе забьют» представлен котировкой 2.18. Также можно сделать обратную ставку «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Понферрадина» практически не проигрывает в последних матчах, однако большинство встреч заканчивается ничейным результатом. Команда отстает на 6 очков от зоны плей-офф, и отыграть это расстояние будет довольно проблематично. В двух прошлых турах «Понферрадина» сыграла вничью с «Фуэнлабрадой» (0:0) и «Леганесом» (1:1).

«Луго» является главным неудачником последнего месяца. Команда за не набрала ни одного очка за последние 5 матчей и находится в зоне вылета из Сегунды. В последних двух турах «Луго» проиграл «Мальорке» (0:2) и «Алькоркону» (1:3).

Информация для ставок

«Понферрадина» сыграла вничью в 7 из 10 последних матчей в Сегунде

«Луго» проиграл пять последних матчей в чемпионате

5 из 6 последних очных встреч команд на поле «Понферрадины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Матч первого круга между командами завершился победой «Луго» (1:0)

Прогноз

«Луго» выглядит безнадежно, поэтому у «Понферрадины» есть хорошая возможность прервать свою безвыигрышную серию в матче с одним из аутсайдеров Сегунды. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.06.