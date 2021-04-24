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«Понферрадина» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (24.04.2021)

вчера, 05:44

«Понферрадина» и «Луго» проведут очную встречу в рамках 36-го тура испанской Сегунды. Вашему вниманию прогноз и обзор линии букмекеров на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Понферрадину» фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.06. Победа «Луго» оценивается в 4.1. Ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 3.1.

Ставка на тотал больше 2.5 мячей представлена коэффициентом 2.55, в то время как низовой исход матча (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 1.47. Исход «обе забьют» представлен котировкой 2.18. Также можно сделать обратную ставку «обе забьют — нет» по коэффициенту 1.63.

Форма команд

«Понферрадина» практически не проигрывает в последних матчах, однако большинство встреч заканчивается ничейным результатом. Команда отстает на 6 очков от зоны плей-офф, и отыграть это расстояние будет довольно проблематично. В двух прошлых турах «Понферрадина» сыграла вничью с «Фуэнлабрадой» (0:0) и «Леганесом» (1:1).

«Луго» является главным неудачником последнего месяца. Команда за не набрала ни одного очка за последние 5 матчей и находится в зоне вылета из Сегунды. В последних двух турах «Луго» проиграл «Мальорке» (0:2) и «Алькоркону» (1:3).

Информация для ставок

  • «Понферрадина» сыграла вничью в 7 из 10 последних матчей в Сегунде
  • «Луго» проиграл пять последних матчей в чемпионате
  • 5 из 6 последних очных встреч команд на поле «Понферрадины» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Матч первого круга между командами завершился победой «Луго» (1:0)

Прогноз

«Луго» выглядит безнадежно, поэтому у «Понферрадины» есть хорошая возможность прервать свою безвыигрышную серию в матче с одним из аутсайдеров Сегунды. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.06.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.91 1.96 1.50 2.68
Лига Ставок 1.82 1.92 1.47 2.60
Мелбет 1.53 2.66
1XBET 1.87 1.94 1.37 3.21 1.22 4.30
BetBoom 1.85 1.89 1.46 2.55 1.23 3.80
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:25
Скорее всего ничья будет
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