«Раннерс» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

«Раннерс» примет «АЗ Алкмар» в рамках группового этапа Лиги конференций. Этот поединок состоится 16 сентября 2021 года. «Раннерс» представляет Данию, а «АЗ Алкмар» — это футбольный клуб из Нидерландов, который каждый год показывает неплохой уровень игры и сражается за золото. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.
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сегодня, 22:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «АЗ Алкмар». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Раннерс» по 3.65.
Форма команд
«Раннерс» принимает участие в Суперлиги Дании по футболу. В этом турнире у команды пока не все так уж и радужно. Клуб часто проигрывает и теряет очки из-за ничейного исхода. В последних играх «Раннерс» и вовсе никак не может прервать серию из поражений. «Раннерс» уступил «Копенгагену» 0:2, а также проиграл «Сильельборгу» 2:1. Не лучший результат для команды, которая хочет показать свои лучшие качества в новом евротурнире.
«АЗ Алкмар» не нуждается в представлении. Эта команда из Высшей лиги Нидерландов всегда радует поклонников футбола. В последних играх «АЗ Алкмар» выглядит очень неплохо, видно, что команда старается. Как и все команды из Высшей лиги Нидерландов, этот клуб усиленно играет в атаку и регулярно забивает много голов. «АЗ Алкмар» часто забивает не меньше двух мячей за игру, стоит опасаться линии атаки этого клуба. Практически в каждом своем матче «АЗ Алкмар» играет на победу и забирает свои заслуженные три балла.
Информация для ставок
- «АЗ Алкмар» выиграл два матча из последних пяти
- «Раннерс» не может выиграть на протяжении пяти игр кряду
- «АЗ Алкмар» пропустил восемь голов в последних пяти матчах
Прогноз
Нельзя сказать, что какой-то из этих клубов выглядит лучше на данном этапе. Оба клуба находятся в плохой форме. Исходя из статистики этих команд, можно предположить, что клубы смогут выдать результативный поединок. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 3.60.