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«Раннерс» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

сегодня, 14:46

«Раннерс» примет «АЗ Алкмар» в рамках группового этапа Лиги конференций. Этот поединок состоится 16 сентября 2021 года. «Раннерс» представляет Данию, а «АЗ Алкмар​» — это футбольный клуб из Нидерландов, который каждый год показывает неплохой уровень игры и сражается за золото. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «АЗ Алкмар». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Раннерс» по 3.65.

Форма команд

«Раннерс» принимает участие в Суперлиги Дании по футболу. В этом турнире у команды пока не все так уж и радужно. Клуб часто проигрывает и теряет очки из-за ничейного исхода. В последних играх «Раннерс» и вовсе никак не может прервать серию из поражений. «Раннерс» уступил «Копенгагену» 0:2, а также проиграл «Сильельборгу» 2:1. Не лучший результат для команды, которая хочет показать свои лучшие качества в новом евротурнире.

«АЗ Алкмар» не нуждается в представлении. Эта команда из Высшей лиги Нидерландов всегда радует поклонников футбола. В последних играх «АЗ Алкмар» выглядит очень неплохо, видно, что команда старается. Как и все команды из Высшей лиги Нидерландов, этот клуб усиленно играет в атаку и регулярно забивает много голов. «АЗ Алкмар» часто забивает не меньше двух мячей за игру, стоит опасаться линии атаки этого клуба. Практически в каждом своем матче «АЗ Алкмар» играет на победу и забирает свои заслуженные три балла.

Информация для ставок

  • «АЗ Алкмар» выиграл два матча из последних пяти
  • «Раннерс» не может выиграть на протяжении пяти игр кряду
  • «АЗ Алкмар» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Нельзя сказать, что какой-то из этих клубов выглядит лучше на данном этапе. Оба клуба находятся в плохой форме. Исходя из статистики этих команд, можно предположить, что клубы смогут выдать результативный поединок. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 3.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.86 1.49 1.97 1.87 1.53 2.74
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:47
АЗ не проиграет
jkec4cnwydwq
jkec4cnwydwq
сегодня в 14:47
Футбольный клуб АЗ Алкмар одержит победу.
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