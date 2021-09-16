«Раннерс» — «АЗ Алкмар». Прогноз на матч Лиги конференций (16.09.2021)

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сегодня, 14:46

«Раннерс» примет « АЗ Алкмар» в рамках группового этапа Лиги конференций. Этот поединок состоится 16 сентября 2021 года. «Раннерс» представляет Данию, а « АЗ Алкмар​» — это футбольный клуб из Нидерландов, который каждый год показывает неплохой уровень игры и сражается за золото. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали « АЗ Алкмар». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Раннерс» по 3.65.

Форма команд

«Раннерс» принимает участие в Суперлиги Дании по футболу. В этом турнире у команды пока не все так уж и радужно. Клуб часто проигрывает и теряет очки из-за ничейного исхода. В последних играх «Раннерс» и вовсе никак не может прервать серию из поражений. «Раннерс» уступил «Копенгагену» 0:2, а также проиграл «Сильельборгу» 2:1. Не лучший результат для команды, которая хочет показать свои лучшие качества в новом евротурнире.



« АЗ Алкмар» не нуждается в представлении. Эта команда из Высшей лиги Нидерландов всегда радует поклонников футбола. В последних играх « АЗ Алкмар» выглядит очень неплохо, видно, что команда старается. Как и все команды из Высшей лиги Нидерландов, этот клуб усиленно играет в атаку и регулярно забивает много голов. « АЗ Алкмар» часто забивает не меньше двух мячей за игру, стоит опасаться линии атаки этого клуба. Практически в каждом своем матче « АЗ Алкмар» играет на победу и забирает свои заслуженные три балла.

Информация для ставок

« АЗ Алкмар» выиграл два матча из последних пяти

Алкмар» выиграл два матча из последних пяти «Раннерс» не может выиграть на протяжении пяти игр кряду

« АЗ Алкмар» пропустил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Нельзя сказать, что какой-то из этих клубов выглядит лучше на данном этапе. Оба клуба находятся в плохой форме. Исходя из статистики этих команд, можно предположить, что клубы смогут выдать результативный поединок. Стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и тотал голов больше 3.5 по коэффициенту 3.60.