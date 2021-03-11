«Райо Вальекано» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (12.03.2021)

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сегодня, 03:13

«Райо Вальекано» сыграет дома против «Сарагосы» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» является фаворитом этого поединка, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.97. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.15. Победа «Сарагосы» оценивается в 4.40.

Форма команд

«Райо Вальекано» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Команда из Мадрида хочет вернуться в Примеру и доказать, что ее вылет был случайностью. У клуба 43 набранных очка. В активе у «Райо» 12 побед, 7 ничьих и 9 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 27 мячей. В последних турах команда испытывает проблемы, регулярно теряя очки.

«Сарагоса» находится на 17-й строчке в чемпионате. Команда набрала 30 очков и близка к зоне вылета. В этом сезоне у «Сарагосы» 8 побед, 6 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 22 гола и пропустил 26 мячей.

Информация для ставок

«Райо Вальекано» не может победить в Сегунде пять матчей кряду

«Сарагоса» выиграла два из последних пяти матчей

«Райо Вальекано» пропустил семь мячей в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа «Сарагосы», с коэффициентом 1.83. Также букмекеры предлагают поставить на то, что тотал голов в матче будет меньше двух, по коэффициенту 1.85.

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