ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Райо Вальекано» — «Сарагоса». Прогноз на матч Сегунды (12.03.2021)

сегодня, 03:13

«Райо Вальекано» сыграет дома против «Сарагосы» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.264.59
Fonbet 1.90 3.25 4.60

Ставки букмекеров

«Райо Вальекано» является фаворитом этого поединка, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1.97. Ставка на ничейный исход представлена коэффициентом 3.15. Победа «Сарагосы» оценивается в 4.40.

Форма команд

«Райо Вальекано» расположился на шестой строчке в турнирной таблице. Команда из Мадрида хочет вернуться в Примеру и доказать, что ее вылет был случайностью. У клуба 43 набранных очка. В активе у «Райо» 12 побед, 7 ничьих и 9 поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 27 мячей. В последних турах команда испытывает проблемы, регулярно теряя очки.

«Сарагоса» находится на 17-й строчке в чемпионате. Команда набрала 30 очков и близка к зоне вылета. В этом сезоне у «Сарагосы» 8 побед, 6 ничьих и 14 поражений. Клуб забил 22 гола и пропустил 26 мячей.

Информация для ставок

  • «Райо Вальекано» не может победить в Сегунде пять матчей кряду
  • «Сарагоса» выиграла два из последних пяти матчей
  • «Райо Вальекано» пропустил семь мячей в последних пяти поединках

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — ничья или победа «Сарагосы», с коэффициентом 1.83. Также букмекеры предлагают поставить на то, что тотал голов в матче будет меньше двух, по коэффициенту 1.85.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч Чемпионшипа «Блэкберн» — «Брентфорд».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.963.264.59
Fonbet 1.90 3.25 4.60
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 10:09
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Сарагоса»
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100