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«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

вчера, 21:10

В 27-м туре чемпионата Германии нас ждет центральный матч, где «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет с «Баварией». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок у букмекеров на встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.853.762.47
Лига Ставок 2.80 3.65 2.42
Фонбет 2.80 3.90 2.35
Мелбет 2.84 3.78 2.50
Pin-Up.ru 2.85 3.75 2.45
BetBoom 2.83 3.73 2.43

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.41. На победу «РБ Лейпциг» предлагается коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по 3.75.
Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» на четыре пункта и этот матч станет очень важным для обеих команд с турнирной точки зрения. Большой потерей для мюнхенского клуба может стать отсутствие главного нападающего – Роберта Левандовски.

Для «РБ Лейпциг» данный поединок становится последним шансом навязать борьбу за чемпионство «Баварии». В прошлом туре «РБ Лейпциг» выиграл у «Арминии» (1:0), а ранее разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Информация для ставок

• «Бавария» выиграла четыре матча подряд в чемпионате
• «РБ Лейпциг» не проигрывает в Бундеслиге 10 матчей подряд
• Последние три матча «Баварии» на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Очень важный матч для обеих команд, который покажет, кто останется фаворитом в борьбе за чемпионство. Предполагаем, что матч будет с большим количеством голов, однако завершится вничью. Сделать ставку на ТБ 3 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82. Альтернативой этому может служить ставка на ничейный результат по коэффициенту 3.75.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Сарагоса» — «Картахена».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.60 1.93 1.97
Лига Ставок 2.32 1.62 1.84 1.98
Мелбет 2.39 1.68
Pin-Up.ru 3.90 1.27 2.35 1.62 1.85 2.00
BetBoom 3.92 1.27 2.36 1.63 1.85 2.00
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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:30
ОЗ должно пройти наверняка
shlomo
shlomo
вчера в 21:12
Думаю, что будет очень хороший матч
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