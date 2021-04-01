«РБ Лейпциг» — «Бавария». Прогноз на матч Бундеслиги (03.04.2021)

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вчера, 21:10

В 27-м туре чемпионата Германии нас ждет центральный матч, где «РБ Лейпциг» на своем поле сыграет с «Баварией». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок у букмекеров на встречу.

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.41. На победу «РБ Лейпциг» предлагается коэффициент 2.8. Ничью можно выбрать по 3.75.

Также в линии букмекеры предлагают 1.82 за ТБ 3 и ТМ 3 по 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.45.

Форма команд

Мюнхенская «Бавария» опережает «РБ Лейпциг» на четыре пункта и этот матч станет очень важным для обеих команд с турнирной точки зрения. Большой потерей для мюнхенского клуба может стать отсутствие главного нападающего – Роберта Левандовски.

Для «РБ Лейпциг» данный поединок становится последним шансом навязать борьбу за чемпионство «Баварии». В прошлом туре «РБ Лейпциг» выиграл у «Арминии» (1:0), а ранее разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф (1:1).

Информация для ставок

• «Бавария» выиграла четыре матча подряд в чемпионате

• «РБ Лейпциг» не проигрывает в Бундеслиге 10 матчей подряд

• Последние три матча «Баварии» на выезде закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Очень важный матч для обеих команд, который покажет, кто останется фаворитом в борьбе за чемпионство. Предполагаем, что матч будет с большим количеством голов, однако завершится вничью. Сделать ставку на ТБ 3 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.82. Альтернативой этому может служить ставка на ничейный результат по коэффициенту 3.75.

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