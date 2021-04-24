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«Реал Овьедо» — «Жирона». Прогноз на матч Сегунды (25.04.2021)

вчера, 22:30

«Реал Овьедо» примет на своем поле «Жирону» в рамках очередного тура Сегунды. Поединок запланирован на 25 апреля 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.083.254.07
Лига Ставок 2.02 3.15 4.10
Фонбет 2.00 3.20 4.20
Мелбет 2.08 3.04 4.22
1XBET 1.69 7.50 2.63
BetBoom 2.00 3.20 3.90

Ставки букмекеров

Фаворитом букмекеров является «Реал Овьедо». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.15. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20, а на победу «Жироны» по 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Овьедо» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 43 балла. Команда выиграла девять поединков, 16 раз играла вничью и проиграла в десяти играх. Всего в активе «Овьедо» 36 забитых и 35 пропущенных мячей. В последних играх эта команда очень хороша, клуб набрал хорошую форму и подходит к матчу с «Жироной» в боевой готовности.

«Жирона» хороша в этом сезоне, но иногда клубу не хватает уверенности. «Жирона» набрала 52 балла и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этой команды 14 побед, десять ничьих и 11 поражений. Клуб забил 37 голов и пропустил 34 мяча. В последних играх «Жирона» играет неплохо, но этого недостаточно, чтобы ворваться в топ-6. Попадание в Примеру еще возможно, но нужно побеждать в каждой игре.

Информация для ставок

● «Жирона» проиграла всего один матч из последних пяти
● «Реал Овьедо» выиграл один поединок из последних пяти
● У «Жироны» 11 забитых голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру «обе команды забьют» по коэффициенту 2.10. Также можно поставить на тотал голов больше двух по коэффициенту 1.78.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Александрия» — «Шахтер».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.99 1.88 1.55 2.54
Лига Ставок 1.93 1.81 1.52 2.43
Мелбет 1.57 2.56
1XBET 1.94 1.86 1.57 2.56 1.25 3.94
BetBoom 1.91 1.83 1.51 2.42 1.23 3.80
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