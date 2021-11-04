«Ренн» — «Мура». Прогноз на матч Лиги конференций (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 17:20

На четвертый поединок группового этапа ЛК «Мура» отправится во Францию в гости к «Ренну». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом у букмекеров являются французы. Загрузить на их победу с форой (-2) можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.7. Сенсационный выездной успех «Муры» оценивается по коэффициенту 18. Ничья порадует игроков коэффициентом 8.1.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.7. Существует небольшая вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.67.

Форма команд

«Ренн» продолжает не проигрывать и в рамках очередного тура чемпионата Франции на выезде расписал голевую ничью с «Труа» (2:2). Ранее команда принимала дома «Страсбур» и одержала минимальную победу со счетом 1:0. В Лиге конференций также все хорошо, после трех сыгранных поединков коллектив имеет в активе семь очков и занимает комфортное первое место.

«Мура» похвастаться положительными результатами не может. В своем чемпионате словенцы идут на шестом месте после пятнадцати туров, а в Кубке страны проиграли по пенальти «Браво» и прекратили борьбу за трофей. В минувшем домашнем матче с французами пытались максимально навязывать свой футбол и бороться на каждом участке поля, но в итоге все равно уступили (1:2).

Информация для ставок

Серия без поражений «Ренна» составляет восемь встреч

Безвыигрышная серия «Муры» насчитывает четыре поединка

Три из четырех крайних игр с участием «Ренна» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

«Мура» пропускает минимум один гол в шести из семи последних матчей

Прогноз

«Ренн» с первых минут возьмет мяч под свой контроль и будет создавать опасные моменты у ворот гостей. Верим в легкую победу хозяев и предлагаем взять фору(-2) «Ренна» по коэффициенту 1.7 в БК Мелбет.