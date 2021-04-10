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«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (11.04.2021)

вчера, 10:15

В 30-м туре чемпионата Италии «Болонья» приедет в гости в Рим на матч с «Ромой». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.744.244.70
Лига Ставок 1.74 4.20 4.40
Фонбет 1.72 4.20 4.35
Мелбет 1.77 4.22 4.68
BetBoom 1.74 4.15 4.60

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77. В случае победы «Болоньи» зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Болонья» находится на 11-м месте и выступает с переменным успехом. Команда находится на безопасном расстоянии от зоны вылета и решила все свои задачи на сезон. Коллектив может начать готовиться к следующему чемпионату, чтобы рассчитывать на успех в будущем. В прошлых двух матчах «Болонья» проиграла «Интеру» (0:1) и победила «Кротоне» (3:2).

«Рома» за последние несколько туров потеряла большое количество очков и опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы. Участие в Лиге чемпионов под большим вопросом, поэтому команда может сделать основной упор на Лигу Европы, где игроки сделали большой задел, обыграв в 1/4 несколько дней назад на выезде «Аякс» (2:1). В чемпионате в последнем туре римляне не смогли обыграть «Сассуоло» (2:2), а немного ранее проиграли «Наполи» (0:2).

Информация для ставок

• «Рома» не может выиграть уже три матча в Серии А
• «Болонья» выиграла четыре из последних десяти матчей в чемпионате
• «Рома» выиграла три из последних четырех встреч против «Болоньи»
• Четыре последних встречи между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Роме» практически уже нечего терять в чемпионате, поэтому команду устроит только победа над не самым мотивированным соперником. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев поля в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.53 2.07 1.85
Лига Ставок 2.55 1.51 2.05 1.78
Мелбет 2.49 1.51
BetBoom 4.52 1.22 2.58 1.53 2.04 1.83
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STVA 1
STVA 1
вчера в 10:16
Победа Ромы
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