«Рома» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (11.04.2021)

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вчера, 10:15

В 30-м туре чемпионата Италии «Болонья» приедет в гости в Рим на матч с «Ромой». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77. В случае победы «Болоньи» зайдет коэффициент 4.4. Ничью можно выбрать по 4.1.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 3 и ТМ 3 по 1.99. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.55.

Форма команд

«Болонья» находится на 11-м месте и выступает с переменным успехом. Команда находится на безопасном расстоянии от зоны вылета и решила все свои задачи на сезон. Коллектив может начать готовиться к следующему чемпионату, чтобы рассчитывать на успех в будущем. В прошлых двух матчах «Болонья» проиграла «Интеру» (0:1) и победила «Кротоне» (3:2).

«Рома» за последние несколько туров потеряла большое количество очков и опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы. Участие в Лиге чемпионов под большим вопросом, поэтому команда может сделать основной упор на Лигу Европы, где игроки сделали большой задел, обыграв в 1/4 несколько дней назад на выезде «Аякс» (2:1). В чемпионате в последнем туре римляне не смогли обыграть «Сассуоло» (2:2), а немного ранее проиграли «Наполи» (0:2).

Информация для ставок

• «Рома» не может выиграть уже три матча в Серии А

• «Болонья» выиграла четыре из последних десяти матчей в чемпионате

• «Рома» выиграла три из последних четырех встреч против «Болоньи»

• Четыре последних встречи между коллективами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Роме» практически уже нечего терять в чемпионате, поэтому команду устроит только победа над не самым мотивированным соперником. Предлагаем сделать ставку на успех хозяев поля в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.77.