«Ростов» — «Динамо». Прогноз на матч РПЛ (23.07.2021)

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вчера, 19:58

Чемпионат России возвращается. В первом туре зрители смогут насладиться противостояниями самых интересных клубов РФ . Начнем с поединка «Ростов» — «Динамо». Этот матч запланирован на 23 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в России.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Динамо». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 3.25.

Форма команд

«Ростов» готовился к этому сезону играя в товарищеских поединках. Команда не лучшим образом показала себя в этих играх. Были и хорошие моменты, например, команда Валерия Карпина обыграла «Бейтар», «Локомотив» и ФК «Мура» с общим счетом 7:1.

«Динамо» также принимало участие в товарищеских поединках, но, как и у «Ростова», ситуация там складывалась не лучшим образом. Команда проиграла четыре матча. Были и победы. Команде в прошлом сезоне чего-то не хватало, вполне возможно, что уже сейчас «Динамо» смогло отыскать решение своей проблемы.

Информация для ставок

● «Динамо» пропустило девять голов в последних пяти матчах

● «Ростов» пропустил пять голов в последних пяти матчах

● «Динамо» три раза за последние десять матчей забивало больше двух голов за игру

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют и ничья по коэффициенту 3.65.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход другого матча квалификации Лиги чемпионов.