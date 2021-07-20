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«Ростов» — «Динамо». Прогноз на матч РПЛ (23.07.2021)

вчера, 19:58

Чемпионат России возвращается. В первом туре зрители смогут насладиться противостояниями самых интересных клубов РФ. Начнем с поединка «Ростов» — «Динамо». Этот матч запланирован на 23 июля 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущее противостояние в России.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.153.152.41
Фонбет 3.25 3.20 2.40
Мелбет 3.24 3.26 2.49
BetBoom 3.22 3.38 2.46

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Динамо». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.20 и на победу хозяев поля по 3.25.

Форма команд

«Ростов» готовился к этому сезону играя в товарищеских поединках. Команда не лучшим образом показала себя в этих играх. Были и хорошие моменты, например, команда Валерия Карпина обыграла «Бейтар», «Локомотив» и ФК «Мура» с общим счетом 7:1.

«Динамо» также принимало участие в товарищеских поединках, но, как и у «Ростова», ситуация там складывалась не лучшим образом. Команда проиграла четыре матча. Были и победы. Команде в прошлом сезоне чего-то не хватало, вполне возможно, что уже сейчас «Динамо» смогло отыскать решение своей проблемы.

Информация для ставок

● «Динамо» пропустило девять голов в последних пяти матчах

● «Ростов» пропустил пять голов в последних пяти матчах

● «Динамо» три раза за последние десять матчей забивало больше двух голов за игру

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют и ничья по коэффициенту 3.65.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход другого матча квалификации Лиги чемпионов.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.10 1.74 1.61 2.33
Мелбет 1.66 2.43
BetBoom 2.18 1.81 1.56 2.30 1.27 3.45
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dm9h3rdp3cj2
dm9h3rdp3cj2
вчера в 20:06
«Динамо» выиграет матч.
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