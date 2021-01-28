«Санкт-Паули» — «Бохум». Прогноз на матч второй Бундеслиги (28.01.2021)

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28 января 2021, 19:05

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 18-й тур второго по силе чемпионата Германии. «Санкт-Паули» ждет в гости «Бохум». Встреча состоится 28 января, а мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Бохум». Команда играет гостевой поединок, поставить на их победу можно с коэффициентом 2.23. Победа «Санкт-Паули» оценивается в 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.25.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2,5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2,5 можно за 2.08. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. Коэффициент на данный исход составляет 1.66.

Форма команд

«Бохум» является одним из лидеров второй Бундеслиги, а также серьезно претендует на повышение в классе. У клуба есть для этого все предпосылки: инфраструктура, качественный состав, приемлемые результаты в чемпионате. В позапрошлом туре «Бохум» оказался сильнее «Нюрнберга» (3:1), а немного позже подписал мировое соглашение с «Зандхаузеном» (1:1).

«Санкт-Паули» расположился на 15-й строчке турнирной таблицы, от зоны вылета клуб отделяет всего 1 очко. Однако последние матчи команда провела на хорошем уровне и сумела добыть 8 очков в 4 матчах.

Информация для ставок

«Бохум» не проигрывает уже 6 матчей во всех турнирах

За последние пять матчей во второй Бундеслиге «Санкт-Паули» проиграл лишь один поединок

Четыре последние встречи команд из пяти завершились с исходом ТМ 2,5

Прогноз

«Санкт-Паули» набрал хорошую форму и готов оказать достойное сопротивление одному из лидеров турнира.

Предполагаем, что «Бохум» и «Санкт-Паули» смогут минимум по одному разу реализовать свои моменты. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.66.

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