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«Санта Клара» — «Насионал»: прогноз на матч Примейры (11.04.21)

вчера, 10:28

11 апреля в чемпионате Португалии в рамках 26-го тура сыграют «Санта Клара» и «Насионал». Мы приготовили прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам предстоящей игры. Сделать ставку на победу «Санта Клары» можно по коэффициенту 1.85. Шансы «Насионала» прервать затяжную серию неудач и одержать победу оцениваются в 4.88, а ничья отмечена в 3.32.

Линия букмекера также свидетельствует в пользу низового формата поединка. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.61, больше – 2.25.

Форма команд

«Санта Клара» занимает седьмое место общего зачета Примейры. В активе команды 32 очка, которые она оформила за счет девяти побед и пяти ничейных встреч. Еще в 11 встречах сегодняшние хозяева терпели поражения, последнее из которых случилось в предыдущем туре в гостевом противостоянии с «Порту» (1:2).

Перед этим «Санта Клара» занесла себе в актив ничейную встречу с «Тонделой» (1:1) и убедительную победу в игре с «Портимоненси» (2:0).

«Насионал» на данный момент является худшей командой чемпионата Португалии. Этот статус гости грядущей встречи разделяют с «Маритиму», у которого в активе тоже 21 балл, но лучшие дополнительные показатели.

Стремительное падение «Насионала» в рейтинге обусловлено серией из семи поражений кряду. Последнее фиаско команда потерпела в прошлом туре в домашней встрече с «Портимоненси» (1:5).

Информация для ставок

• «Насионал» пропускал минимум два гола в 7 прошлых матчах лиги
• В 6 и 7 предыдущих матчей «Насионала» прошла ставка на ТБ(2,5)
• «Санта-Клара» выиграла 3 предыдущих поединка против соперника

Прогноз

Все в этой встрече свидетельствует в пользу хозяев. «Санта-Клара» стабильно побеждала «Насионал» в последних встречах, а у гостей сейчас затяжной кризис. Предлагаем поставить на победу фаворита по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.65 2.35
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shlomo
shlomo
вчера в 10:42
Хозяева не проиграют
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