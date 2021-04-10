«Санта Клара» — «Насионал»: прогноз на матч Примейры (11.04.21)

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вчера, 10:28

11 апреля в чемпионате Португалии в рамках 26-го тура сыграют «Санта Клара» и «Насионал». Мы приготовили прогноз и обзор линии букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам предстоящей игры. Сделать ставку на победу «Санта Клары» можно по коэффициенту 1.85. Шансы «Насионала» прервать затяжную серию неудач и одержать победу оцениваются в 4.88, а ничья отмечена в 3.32.

Линия букмекера также свидетельствует в пользу низового формата поединка. Заключить пари на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.61, больше – 2.25.

Форма команд

«Санта Клара» занимает седьмое место общего зачета Примейры. В активе команды 32 очка, которые она оформила за счет девяти побед и пяти ничейных встреч. Еще в 11 встречах сегодняшние хозяева терпели поражения, последнее из которых случилось в предыдущем туре в гостевом противостоянии с «Порту» (1:2).

Перед этим «Санта Клара» занесла себе в актив ничейную встречу с «Тонделой» (1:1) и убедительную победу в игре с «Портимоненси» (2:0).

«Насионал» на данный момент является худшей командой чемпионата Португалии. Этот статус гости грядущей встречи разделяют с «Маритиму», у которого в активе тоже 21 балл, но лучшие дополнительные показатели.

Стремительное падение «Насионала» в рейтинге обусловлено серией из семи поражений кряду. Последнее фиаско команда потерпела в прошлом туре в домашней встрече с «Портимоненси» (1:5).

Информация для ставок

• «Насионал» пропускал минимум два гола в 7 прошлых матчах лиги

• В 6 и 7 предыдущих матчей «Насионала» прошла ставка на ТБ (2,5)

• «Санта-Клара» выиграла 3 предыдущих поединка против соперника

Прогноз

Все в этой встрече свидетельствует в пользу хозяев. «Санта-Клара» стабильно побеждала «Насионал» в последних встречах, а у гостей сейчас затяжной кризис. Предлагаем поставить на победу фаворита по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Мелбет.