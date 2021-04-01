«Сарагоса» — «Картахена». Прогноз на матч испанской Сегунды (01.04.2021)

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вчера, 15:32

«Реал Сарагоса» примет на своем поле «Картахену» в рамках 32-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Сарагоса». На победу хозяев поля можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход за 2.90 и на победу «Картахены» за 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сарагоса» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. У «Сарагосы» девять побед, семь ничьих и 15 поражений. В последних поединках у команды дела обстоят не лучшим образом, клуб очень часто теряет очки и приближается к зоне вылета.

«Картахена» имеет все шансы вылететь в низший дивизион. Клуб идет на 21-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 30 пунктов. В нынешнем сезоне у «Картахены» семь побед, девять ничьих и 15 поражений. В последних поединках «Картахена» продолжает терять очки, это может сыграть злую шутку с командой, ведь она уже в зоне вылета и лишь усугубляет свое положение.

Информация для ставок

«Сарагоса» выиграла два поединка из последних пяти

«Картахена» не может победить четыре матча кряду

«Сарагоса» забила и пропустила одинаковое количество мячей в последних пяти играх — 5

Прогноз

Матч аутсайдеров — это всегда очень интересно, так как такие команды больше всего хотят победить и набрать долгожданные три балла. В этом поединке можно сделать ставку на «обе забьют» и «тотал матча — 2,5» по коэффициенту 2.90.

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