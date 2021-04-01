«Сарагоса» — «Картахена». Прогноз на матч испанской Сегунды (01.04.2021)

«Реал Сарагоса» примет на своем поле «Картахену» в рамках 32-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.
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0 : 0
завершен
вчера, 22:30
Ставки букмекеров
Фаворитом матча является «Сарагоса». На победу хозяев поля можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход за 2.90 и на победу «Картахены» за 3.60.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Сарагоса» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. У «Сарагосы» девять побед, семь ничьих и 15 поражений. В последних поединках у команды дела обстоят не лучшим образом, клуб очень часто теряет очки и приближается к зоне вылета.
«Картахена» имеет все шансы вылететь в низший дивизион. Клуб идет на 21-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 30 пунктов. В нынешнем сезоне у «Картахены» семь побед, девять ничьих и 15 поражений. В последних поединках «Картахена» продолжает терять очки, это может сыграть злую шутку с командой, ведь она уже в зоне вылета и лишь усугубляет свое положение.
Информация для ставок
- «Сарагоса» выиграла два поединка из последних пяти
- «Картахена» не может победить четыре матча кряду
- «Сарагоса» забила и пропустила одинаковое количество мячей в последних пяти играх — 5
Прогноз
Матч аутсайдеров — это всегда очень интересно, так как такие команды больше всего хотят победить и набрать долгожданные три балла. В этом поединке можно сделать ставку на «обе забьют» и «тотал матча — 2,5» по коэффициенту 2.90.
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