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«Сарагоса» — «Картахена». Прогноз на матч испанской Сегунды (01.04.2021)

вчера, 15:32

«Реал Сарагоса» примет на своем поле «Картахену» в рамках 32-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.382.903.73
Pin-Up.ru 2.00 3.15 4.60

Ставки букмекеров

Фаворитом матча является «Сарагоса». На победу хозяев поля можно поставить по коэффициенту 2.30. Также букмекеры принимают ставки на ничейный исход за 2.90 и на победу «Картахены» за 3.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Сарагоса» идет на 16-й строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 34 пункта. У «Сарагосы» девять побед, семь ничьих и 15 поражений. В последних поединках у команды дела обстоят не лучшим образом, клуб очень часто теряет очки и приближается к зоне вылета.

«Картахена» имеет все шансы вылететь в низший дивизион. Клуб идет на 21-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 30 пунктов. В нынешнем сезоне у «Картахены» семь побед, девять ничьих и 15 поражений. В последних поединках «Картахена» продолжает терять очки, это может сыграть злую шутку с командой, ведь она уже в зоне вылета и лишь усугубляет свое положение.

Информация для ставок

  • «Сарагоса» выиграла два поединка из последних пяти
  • «Картахена» не может победить четыре матча кряду
  • «Сарагоса» забила и пропустила одинаковое количество мячей в последних пяти играх — 5

Прогноз

Матч аутсайдеров — это всегда очень интересно, так как такие команды больше всего хотят победить и набрать долгожданные три балла. В этом поединке можно сделать ставку на «обе забьют» и «тотал матча — 2,5» по коэффициенту 2.90.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Луго».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.81 1.97 1.46 2.84
Pin-Up.ru 1.83 2.02 1.49 2.67 1.24 4.20
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sv_1969
sv_1969
вчера в 15:34
Хозяева не проиграют
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