«Сассуоло» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (13.03.2021)

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вчера, 14:52

В рамках 27-го тура чемпионата Италии в гости к «Сассуоло» приезжает «Верона». Матч состоится 13 марта, а мы предлагаем ознакомиться с обзором ставок букмекеров и прогнозами на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Сассуоло» имеет небольшое преимущество в линиях букмекеров. Победа гостей оценивается в 2.4. На успех «Вероны» в домашнем матче можно поставить в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 3, в то время как ничья стоит 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять за 1.91. Коэффициент на ТМ 2.5 немного отличается от противоположного исхода и составляет 1.95.

Форма команд

Команды расположились по соседству в Серии А и проводят довольно стабильный сезон. «Сассуоло» потерял реальные шансы на борьбу за еврокубки, однако коллектив занимает место в чемпионате выше среднего, и это вполне удовлетворяет руководство. Последние матчи клуба не задались. В прошлом туре «Сассуоло» проиграл «Удинезе» (0:2), а немного ранее сыграл в результативную ничью с «Наполи» (3:3).

«Верона» играет с переменным результатом, но набранных очков хватает, чтобы находиться на девятом месте в чемпионате. Команда забила 34 мяча в чемпионате, а это достаточно в сравнении с командами, которые недалеко располагаются от клуба. В прошлом туре «Верона» проиграла «Милану» (0:2), а несколькими днями ранее одержала выездную победу над «Беневенто» (0:3).

Информация для ставок

· «Верона» выиграла четыре матча из десяти последних на выезде в Серии А.

· «Сассуоло» выиграл только один матч из десяти последних.

· В четырех из пяти последних матчей между командами заходила ставка ТМ 2.5.

· «Сассуоло» забивает на своем поле четыре игры подряд.

Прогноз

Команды находятся рядом в таблице, а это значит, что можно ожидать принципиальной и неуступчивой игры. Исходя из статистики, рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.95.