«Сент-Трюйден» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (03.04.2021)

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вчера, 18:18

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 32-й тур главного турнира Бельгии. «Сент-Трюйден» ждет в гости «Мехелен». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что небольшим фаворитом в этом матче является «Мехелен». Команда играет гостевой поединок, а поставить на их победу можно по коэффициенту 2.37. Победа «Сент-Трюйдена» оценивается по коэффициенту 2.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.5.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.82. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

«Мехелен» находится в самой средине турнирной таблице и в активе имеет 42 очка. Команда показывает средний футбол, который не позволяет клубу продвинуться к зоне еврокубков, но в то же время от зоны вылета коллектив находится на приличном расстоянии. В прошлом туре «Мехелен» сыграл на своем стадионе вничью с «Хеверли-Лувен» (2:2), а несколькими днями ранее разошелся миром с «Андерлехтом» (1:1).

«Сент-Трюйден» давно не побеждал и находится на расстоянии двух очков от зоны вылета. Команда не показывает игру, которую от нее ждут болельщики, поэтому тренерскому штабу необходимо срочно вносить изменения, иначе клуб может покинуть главный дивизион Бельгии. В последней игре «Сент-Трюйден» сыграл вничью с «Шарлеруа» (1:1), а туром ранее проиграли «Эйпену» (0:2).

Информация для ставок

«Мехелен» не может выиграть в чемпионате уже четыре матча подряд

«Сент-Трюйден» выиграл всего одну игру из последних восьми в чемпионате

Четыре из последних пяти матчей между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

«Мехелен» выиграл последние два матча у «Сент-Трюйдена»

Прогноз

«Сент-Трюйден» выйдет на игру с повышенной мотивацией, так как задача с сохранением прописки в чемпионате еще не решена. Предлагаем поверить в хозяев и поставить на их победу в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.9.