Северная Ирландия — Италия. Прогноз на матч квалификации ЧМ-22 (15.11.2021)

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15 ноября 2021, 11:14

Интересную встречу двух национальных сборных подарит нам заключительный тур квалификации ЧМ -2022, где Италия приедет в гости к Северной Ирландии. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом этого матча является сборная Италии. Команда играет гостевой поединок, поставить на ее победу с форой (-1) можно по коэффициенту 1.65. Неожиданная победа хозяев оценивается по коэффициенту 8.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.8. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.27.

Форма команд

Северная Ирландия остается без ЧМ , вопрос лишь в том, на каком месте финиширует команда по итогам квалификации. В прошлом туре коллектив провел домашний поединок, где минимально разобрался с Литвой (1:0), а туром ранее на выезде уступил Болгарии (1:2).

Италия находится на первом месте в группе, но прямую путевку в Катар себе еще не обеспечила, так как лишь по дополнительным показателям опережает своего преследователя Швейцарию, которую не смогла обыграть несколько дней назад в очной встрече (1:1). Теперь команде нужна только победа и много забитых голов, чтобы не оказаться в раунде плей-офф.

Информация для ставок

• Северная Ирландия одержала лишь одну победу в крайних восьми играх

• Италия не проигрывает на выезде 12 матчей кряду

• Четыре из пяти минувших очных встреч завершились победой Италии всухую

Прогноз

Северная Ирландия приложит максимум усилий для того, чтобы создать проблемы итальянцам и не дать им легко завоевать заветные балы, но Италия понимает важность этого матча и без уверенной победы с поля не уйдет. Предлагаем сделать ставку на победу Италии с форой (-1) в БК Мелбет по коэффициенту 1.65.