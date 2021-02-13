«Шарлеруа» — «Брюгге»: прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.02.2021)

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сегодня, 14:37

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 26-й тур высшей лиги Бельгии. «Шарлеруа» ждет в гости лидера чемпионата «Брюгге».

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брюгге». Команда играет на выезде, а поставить на их победу можно с коэффициентом 1.67. Победа «Шарлеруа» оценивается в 5.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.8.

Букмекеры верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.0. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Брюгге» продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице и идет к очередному чемпионству. Команда успешно выступает и в высшей лиге Бельгии, и в Кубке страны. Отрыв от ближайшего преследователя «Антверпена» составляет 14 очков. Последние две игры в чемпионате «Брюгге» выиграл у «Ваасланд-Беверен» (2:0) и «Стандарда» (3:1).

«Шарлеруа» после ужасной серии поражений в чемпионате смог взять себя в руки и наладить игру. Команда не проигрывает уже три матча в чемпионате и занимает седьмое место. Недавно команда вылетела из Кубка Бельгии, уступив «Генту» (1:3).

Информация для ставок

• «Шарлеруа» восемь домашних матчей во всех турнирах не может забить больше одного мяча

• «Брюгге» выиграл восемь матчей подряд во всех турнирах

• «Брюгге» в шести выездных матчах забивает не менее двух мячей за игру

Прогноз

«Брюгге» абсолютный фаворит этого поединка. Команда хочет как можно быстрее досрочно завоевать золотые медали, поэтому игроки предельно мотивированы. Сделать ставку на победу гостей с коэффициентом 1.67 можно в букмекерской конторе Мелбет.