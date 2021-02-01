«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч АПЛ (02.02.2021)

«Шеффилд Юнайтед» 2 февраля 2021 года встретится с «Вест Бромвичем» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на матч.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
На победу «Шеффилд Юнайтед» рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 1.90. Ничейный исход оценивают в 3.45. Победа «Вест Бромвича» идет за 4.30.
Форма команд
«Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ и имеет в активе 8 очков. Свой последний поединок команда проиграла со счетом 0:1 «Манчестер Сити».
«Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в таблице и имеет в активе 12 пунктов. Свой последний поединок команда Сэма Эллардайса сыграла вничью со счетом 2:2. Сезон для этого клуба складывается не самым лучшим образом. У «Вест Бромвича» аномальное количество пропущенных мячей.
Информация для ставок
- «Вест Бромвич» пропустил 50 голов в нынешнем сезоне — худший показатель в АПЛ
- «Шеффилд Юнайтед» забил 12 мячей в нынешнем сезоне — один из худших показателей в АПЛ
- «Шеффилд» добился двух побед в последних пяти матчах
Прогноз
Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку тотал больше 2,5 забитых мячей с коэффициентом 2.25.
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