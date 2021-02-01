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«Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч АПЛ (02.02.2021)

вчера, 12:43

«Шеффилд Юнайтед» 2 февраля 2021 года встретится с «Вест Бромвичем» в рамках очередного тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет сделали свой прогноз на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.464.38
Fonbet 1.90 3.45 4.30

Ставки букмекеров

На победу «Шеффилд Юнайтед» рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 1.90. Ничейный исход оценивают в 3.45. Победа «Вест Бромвича» идет за 4.30.

Форма команд

«Шеффилд Юнайтед» замыкает турнирную таблицу АПЛ и имеет в активе 8 очков. Свой последний поединок команда проиграла со счетом 0:1 «Манчестер Сити».

«Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в таблице и имеет в активе 12 пунктов. Свой последний поединок команда Сэма Эллардайса сыграла вничью со счетом 2:2. Сезон для этого клуба складывается не самым лучшим образом. У «Вест Бромвича» аномальное количество пропущенных мячей.

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» пропустил 50 голов в нынешнем сезоне — худший показатель в АПЛ
  • «Шеффилд Юнайтед» забил 12 мячей в нынешнем сезоне — один из худших показателей в АПЛ
  • «Шеффилд» добился двух побед в последних пяти матчах

Прогноз

Букмекеры БК Фонбет рекомендуют обратить внимание на ставку тотал больше 2,5 забитых мячей с коэффициентом 2.25.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Лидс» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.464.38
Fonbet 1.90 3.45 4.30
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shlomo
shlomo
вчера в 12:46
Думаю, что Шеффилд Юнайтед можно назвать фаворитом
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