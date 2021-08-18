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«Славия» Прага — «Легия». Прогноз на матч квалификации Лиги Европы (19.08.2021)

вчера, 10:58

В квалификации Лиги Европы «Славия» ждет в гости «Легию».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.573.816.40
Мелбет 1.63 3.73 6.73
BetBoom 1.60 3.78 6.47

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Славия». Команда играет домашний поединок, а поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.58. Победа «Легии» оценивается по коэффициенту 6.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.0.

Букмекеры не верят в верховой матч, поэтому предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.99. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.82. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.04.

Форма команд

«Славия» Прага набрала максимальное количество очков в чемпионате, однако сыграла на тур меньше, чем основные оппоненты. Команда не смогла пройти квалификацию Лиги чемпионов, поэтому попробует свои силы в Лиге Европы. Коллектив мало пропускает, однако игрокам не стоит недооценивать атакующий потенциал польского клуба.

«Легия», на игрока которой претендовал клуб из Москвы, также покинула главный турнир Европы, хоть и показала достойный футбол. Теперь для попадания в группу Лиги Европы команде необходимо проходить чешский клуб. В чемпионате Польши у команды шесть набранных очков в трех сыгранных матчах, что является довольно средним результатом.

Информация для ставок

• «Славия» выиграла четыре из пяти последних поединков во всех турнирах
• Пять из шести последних матчей «Легии» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
• «Славия» забивала в 13 из 15 матчей на своем поле
• «Легия» проиграла только один выездной матч из десяти последних

Прогноз

Коэффициент на «обе забьют» составляет 2.04 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.50 1.82 2.01 1.43 2.81
Мелбет 1.83 2.09
BetBoom 2.47 1.54 1.76 2.06 1.41 2.87
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Все комментарии
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w567p37u6rab
вчера в 11:00
Футбольный клуб Славия (Прага) выиграет матч.
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