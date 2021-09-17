«Спарта» — «Неймеген». Прогноз на матч Высшей лиги Нидерландов (17.09.2021)

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сегодня, 10:18

«Спарта» примет «Неймеген» в рамках очередного тура Высшей лиги Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Спарта». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу «Неймегена» по 3.95.

Форма команд

«Спарта» в нынешнем сезоне расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — четыре балла. У команды одна победа, одна ничья и два поражения. Клуб забил четыре гола и пропустил восемь мячей. В последних играх «Спарта» не впечатляет, она лишь раз победила за длительный период времени, который у нее был в распоряжении.

«Неймеген» стартовал неплохо. В активе клуба — три забитых и пять пропущенных мячей. Даже такое небольшое количество забитых мячей позволило клубу комфортно себя чувствовать в лиге. Сейчас у команды семь баллов и шестая строчка в турнирной таблице. Команда находится в неплохой форме, руководство знает, что делать.

Информация для ставок

● «Неймеген» не проигрывает три матча кряду

● «Спарта» проиграла два матча из последних пяти

● «Неймеген» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Неймегена“» по коэффициенту 1.87.