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«Спарта» — «Неймеген». Прогноз на матч Высшей лиги Нидерландов (17.09.2021)

сегодня, 10:18

«Спарта» примет «Неймеген» в рамках очередного тура Высшей лиги Нидерландов. Букмекеры Фонбет представили котировки на игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.624.09
Фонбет 1.90 3.55 4.05

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Спарта». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.93. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу «Неймегена» по 3.95.

Форма команд

«Спарта» в нынешнем сезоне расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе нидерландского клуба — четыре балла. У команды одна победа, одна ничья и два поражения. Клуб забил четыре гола и пропустил восемь мячей. В последних играх «Спарта» не впечатляет, она лишь раз победила за длительный период времени, который у нее был в распоряжении.

«Неймеген» стартовал неплохо. В активе клуба — три забитых и пять пропущенных мячей. Даже такое небольшое количество забитых мячей позволило клубу комфортно себя чувствовать в лиге. Сейчас у команды семь баллов и шестая строчка в турнирной таблице. Команда находится в неплохой форме, руководство знает, что делать.

Информация для ставок

● «Неймеген» не проигрывает три матча кряду
● «Спарта» проиграла два матча из последних пяти
● «Неймеген» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на «ничейный исход или победа „Неймегена“» по коэффициенту 1.87.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.45 1.95 1.93 1.52 2.65
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Все комментарии
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zzq4bywxg47d
сегодня в 11:39
Футбольный клуб «Спарта» (Роттердам) одержит победу.
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сегодня в 10:39
Футбольный клуб «Спарта» (Роттердам) выиграет матч.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:31
Спарта не проиграет
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