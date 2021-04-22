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«Тондела» — «Насионал». Прогноз на матч чемпионата Португалии (22.04.2021)

22 апреля 2021, 07:46

В 28-м туре Примейры очную встречу проведут «Тондела» и «Насионал». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Португалия. Примейра 2020/2021
Тондела
Насионал
2 : 1
завершен
22 апреля 2021, 17:00
четверг
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. БК Фонбет принимает ставки на победу «Тонделы» по коэффициенту 2.05. Поставить на ничью можно по коэффициенту 3.46, а победа «Насионала» оценивается в 3.72.

Также букмекер считает, что этот матч не будет результативным. Сыграть исход ТМ (2,5) можно по коэффициенту 1.77, ТБ (2,5) – 2.16.

Форма команд

«Тондела», сыграв 27 поединков, набрала 31 балл и занимает 11-е место в турнирной таблице. По ходу чемпионата команда одержала 9 побед, 4 раза сыграв вничью и потерпев 14 поражений. 17 апреля футболисты «Тонделы» переиграли в гостях «Морейренсе» (3:2). Так они реабилитировались за неудачную игру против «Порту» на своем поле (0:2). Хозяева предстоящего поединка опережают зону вылета на шесть очков.

«Насионал» переживает затяжной кризис. Команда потерпела уже девять поражений подряд в чемпионате, прочно осев на дне турнирной таблицы. В предыдущем туре лиги сегодняшние гости уступили на своей арене «Порту» (0:1), а до этого дважды проиграли с крупным счетом: «Санта-Кларе» (1:5) и «Портимоненси» (1:5).

Информация для ставок

  • В двух предыдущих дуэлях соперников побеждал «Насионал»
  • «Тондела» не проигрывала дома «Насионалу» в рамках чемпионата Португалии – две победы и одна ничья
  • В трех предыдущих домашних матчах «Тонделы» сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

В двух предыдущих домашних поединках «Тондела» проиграла «Порту» и «Спортингу». До этого хозяева одержали пять побед кряду на своем поле. Учитывая то, в каком состоянии сейчас находится «Насионал», предлагаем поставить на победу «Тонделы» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.42 1.61 1.74 2.19
1XBET 2.34 1.59 1.76 2.18 1.37 3.04
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sv_1969
sv_1969
22 апреля в 08:15
Победа хозяев
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