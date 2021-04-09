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«Тондела» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.04.2021)

вчера, 07:57

«Порту» сыграет на выезде с «Тонделой» в 26-м туре Примейры. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
8.964.661.42
Лига Ставок 8.60 5.00 1.34
Фонбет 9.00 5.00 1.35
Мелбет 8.80 5.20 1.35
BetBoom 9.70 4.80 1.34

Ставки букмекеров

Шансы «Порту» одержать победу в предстоящей встрече букмекерская контора Бетсити оценивает коэффициентом 1.45. Поставить на домашнюю викторию «Тонделы» можно по коэффициенту 7.3, а ничейный исход котируется в 4.54.

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на результативный исход матча. Так, сыграть тотал больше (2,5) голов можно за 1.89, меньше – 2.01.

Форма команд

«Тондела», набравшая 28 очков, обосновалась на девятой строчке турнирной таблицы. Зону вылета команда опережает на шесть зачетных пунктов, что дает ей возможность спокойно доиграть чемпионат и не вести борьбу за выживание. В прошлом туре лиги «Тондела» одержала восьмую победу в сезоне. Успешным для команды оказался выезд к «Витории Гимараеш» (2:1). Перед этим «зелено-желтые» поделили очки с «Санта-Кларой» (1:1), а также уступили «Спортингу» (0:1) и «Портимоненси» (0:3).

«Порту» 7 апреля проиграл «Челси» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2). В чемпионате Португалии «драконы» побеждали в четырех прошлых турах. Эти успехи позволили команде закрепиться на второй строчке и сократить отставание от лидирующего «Спортинга» до восьми баллов. 3 апреля подопечные Сержиу Консейсау разобрались дома с «Санта-Кларой» (2:1), а до этого обыграли в гостях «Портимоненси» (2:1).

Информация для ставок

  • «Порту» побеждал «Тонделу» в 9 прошлых матчах во всех турнирах
  • «Порту» не проигрывал в 19 последних матчах чемпионата
  • В 8 из 10 прошлых домашних матчей «Тонделы» сыграла ставка на ТМ (2,5)
  • В 5 последних очных встречах команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

Поставить на победу «Порту» и ТМ (3,5) букмекерская компания Бетсити предлагает по коэффициенту 2.11. После тяжелого матча в Лиге чемпионов «драконы» могут быть не в лучших кондициях, но турнирное положение и удобный соперник в лице «Тонделы» располагает к победе гостей.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.42 2.01 1.88 1.57 2.51
Лига Ставок 2.20 1.62 1.74 2.01
Мелбет 2.28 1.70
BetBoom 3.50 1.27 2.16 1.63 1.70 2.05
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STVA 1
STVA 1
вчера в 08:51
Победа Порту
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