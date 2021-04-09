«Тондела» — «Порту». Прогноз на матч чемпионата Португалии (10.04.2021)

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вчера, 07:57

«Порту» сыграет на выезде с «Тонделой» в 26-м туре Примейры. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Шансы «Порту» одержать победу в предстоящей встрече букмекерская контора Бетсити оценивает коэффициентом 1.45. Поставить на домашнюю викторию «Тонделы» можно по коэффициенту 7.3, а ничейный исход котируется в 4.54.

С небольшим преимуществом в линии букмекера идут ставки на результативный исход матча. Так, сыграть тотал больше (2,5) голов можно за 1.89, меньше – 2.01.

Форма команд

«Тондела», набравшая 28 очков, обосновалась на девятой строчке турнирной таблицы. Зону вылета команда опережает на шесть зачетных пунктов, что дает ей возможность спокойно доиграть чемпионат и не вести борьбу за выживание. В прошлом туре лиги «Тондела» одержала восьмую победу в сезоне. Успешным для команды оказался выезд к «Витории Гимараеш» (2:1). Перед этим «зелено-желтые» поделили очки с «Санта-Кларой» (1:1), а также уступили «Спортингу» (0:1) и «Портимоненси» (0:3).

«Порту» 7 апреля проиграл «Челси» в первой встрече 1/4 финала Лиги чемпионов (0:2). В чемпионате Португалии «драконы» побеждали в четырех прошлых турах. Эти успехи позволили команде закрепиться на второй строчке и сократить отставание от лидирующего «Спортинга» до восьми баллов. 3 апреля подопечные Сержиу Консейсау разобрались дома с «Санта-Кларой» (2:1), а до этого обыграли в гостях «Портимоненси» (2:1).

Информация для ставок

«Порту» побеждал «Тонделу» в 9 прошлых матчах во всех турнирах

«Порту» не проигрывал в 19 последних матчах чемпионата

В 8 из 10 прошлых домашних матчей «Тонделы» сыграла ставка на ТМ (2,5)

В 5 последних очных встречах команд сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

Поставить на победу «Порту» и ТМ (3,5) букмекерская компания Бетсити предлагает по коэффициенту 2.11. После тяжелого матча в Лиге чемпионов «драконы» могут быть не в лучших кондициях, но турнирное положение и удобный соперник в лице «Тонделы» располагает к победе гостей.