«Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч Премьер-Лиги (07.03.2021)

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06 марта 2021, 16:01

«Тоттенхэм» сыграет против «Кристал Пэлас» в рамках очередного тура английской Премьер-лиги.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Тоттенхэм», на победу команды можно поставить с коэффициентом 1.50. Также можно сделать ставку на то, что будет ничья за 4.50, а на победу «Кристал Пэласа» ставка 6.50.

Форма команд

«Тоттенхэм» расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Клуб набрал 42 пункта. В нынешнем сезоне у «шпор» 12 побед, шесть ничьих и восемь поражений. Команда забила 42 мяча и пропустила 27 голов. По количеству забитых мячей «Тоттенхэм» в топ-10 лучших команд АПЛ . В последних матчах «шпоры» пытаются играть на уровне, но в игре команды прослеживаются недостатки, которые нужно исправлять.

«Кристал Пэлас» находится на 13-й строчке в таблице. В активе этой команды 34 пункта. Клуб выиграл девять матчей, семь раз играл вничью и проиграл в 11 встречах. Команда забила 29 голов и пропустила 43 мяча. Последние поединки «Кристал Пэлас» — это неудачная попытка найти себя. Клуб никак не может начать серию из побед. Матч против «Тоттенхэма» будет очень сложным, если «Пэлас» проиграет, то положение в таблице ухудшится.

Информация для ставок

● «Тоттенхэм» выиграл три матча из последних пяти

● «Кристал Пэлас» победил в одном поединке из последних пяти

● «Кристал Пэлас» пропустил шесть мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют» с коэффициентом 1.85. Также можно поставить на то, что третий гол будет забит «Тоттенхэмом» с коэффициентом 2.35.

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