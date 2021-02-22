«Тоттенхэм» — «Вольфсберг». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2021)

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вчера, 20:13

В 1/16 финала Лиги Европы нас ждет ответный матч «Вольфсберга» и «Тоттенхэма». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 24 февраля 2021 года.

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.29. В случае победы «Вольфсберга» зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать за 6.00.

Также в линии букмекеры предлагают 1.76 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Тоттенхэм» на данный момент находится не в лучших кондициях. Команда проиграла много матчей в чемпионате, включая последний на прошлых выходных, в котором уступила «Вест Хэму» (1:2). Но в Лиге Европы у подопечных Жозе Моуриньо пока все неплохо, ведь первый матч они выиграли (4:1) и практически гарантировали себе выход в 1/8 финала.

«Вольфсберг» потерпел сокрушительное поражение в первом матче (1:4) и отыграть такое отставание у представителя АПЛ будет очень непросто. Команда на выходных обыграла на выезде «Штурм» (2:1) в матче чемпионата Австрии. Сможет ли команда сотворить еще один подвиг в Лиге Европы – узнаем за просмотром данного матча.

Информация для ставок

«Вольфсберг» проиграл всего один матч из пяти выездных во всех турнирах

Последние три матча австрийского клуба заканчивались исходом «обе забьют»

Последние четыре из пяти домашних матчей «Тоттенхэма» заканчивались ТБ 2,5 мячей

Прогноз

«Тоттенхэм» практически гарантировал себе место в 1/8 турнира и, возможно, выйдет на игру полурезервным составом. В такой ситуации самым оптимальным решением будет исход «обе забьют». Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.

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