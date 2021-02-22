«Тоттенхэм» — «Вольфсберг». Прогноз на матч Лиги Европы (24.02.2021)

В 1/16 финала Лиги Европы нас ждет ответный матч «Вольфсберга» и «Тоттенхэма». Предлагаем вашему вниманию прогноз и обзоры ставок букмекеров на встречу, которая состоится 24 февраля 2021 года.
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Ставки букмекеров
Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.29. В случае победы «Вольфсберга» зайдет коэффициент 10.5. Ничью можно выбрать за 6.00.
Также в линии букмекеры предлагают 1.76 за ТБ 3 и ТМ 3 за 2.14. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Тоттенхэм» на данный момент находится не в лучших кондициях. Команда проиграла много матчей в чемпионате, включая последний на прошлых выходных, в котором уступила «Вест Хэму» (1:2). Но в Лиге Европы у подопечных Жозе Моуриньо пока все неплохо, ведь первый матч они выиграли (4:1) и практически гарантировали себе выход в 1/8 финала.
«Вольфсберг» потерпел сокрушительное поражение в первом матче (1:4) и отыграть такое отставание у представителя АПЛ будет очень непросто. Команда на выходных обыграла на выезде «Штурм» (2:1) в матче чемпионата Австрии. Сможет ли команда сотворить еще один подвиг в Лиге Европы – узнаем за просмотром данного матча.
Информация для ставок
- «Вольфсберг» проиграл всего один матч из пяти выездных во всех турнирах
- Последние три матча австрийского клуба заканчивались исходом «обе забьют»
- Последние четыре из пяти домашних матчей «Тоттенхэма» заканчивались ТБ 2,5 мячей
Прогноз
«Тоттенхэм» практически гарантировал себе место в 1/8 турнира и, возможно, выйдет на игру полурезервным составом. В такой ситуации самым оптимальным решением будет исход «обе забьют». Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.85.
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