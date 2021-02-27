«Удинезе» — «Фиорентина». Прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

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сегодня, 10:28

«Фиорентина» в 24-м туре итальянской Серии А приедет в гости к «Удинезе». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогнозы на исход данной встречи.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам поля. На победу «Удинезе» коэффициент составляет 2.44. На успех гостей можно сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет за 3.2. Ничья в матче будет стоить 3.2.

Форма команд

Команды находятся по соседству в турнирной таблице и имеют в активе по 25 очков. От «Фиорентины» руководство и болельщики ждут более высоких результатов.

«Удинезе» немного улучшил свою игру, за последние несколько матчей команда проиграла всего один раз. В последних двух турах «Удинезе» проиграл «Роме» (0:3) и сыграл вничью с «Пармой» (2:2).

Информация для ставок

«Удинезе» не может обыграть «Фиорентину» последние десять матчей.

«Удинезе» не проигрывает на своем стадионе уже три матча.

«Фиорентина» выиграла только один выездной матч из семи в Серии А.

Прогноз

Считаем, что матч не станет результативным, поэтому предлагаем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на ТМ 2.5. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

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