«Удинезе» – «Милан». Прогноз на матч итальянской Серии А (11.12.2021)

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сегодня, 01:35

В очередном туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» пожалует «Милан». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 1.9 на победу гостей, на хозяев же можно загрузить по коэффициенту 4.2, поставить на ничейный результат можно по коэффициенту 3.65.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.95, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.83. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.88.

Форма команд

«Удинезе» в последних турах не радовал своих болельщиков победными результатами. Команда в последнем туре проиграла «Эмполи» (1:3), а поединком ранее расписала невероятную ничью с «Лацио» со счетом (4:4). Сыграв 16 матчей, клуб занимает 14-е место в турнирной таблице.

«Милан» по итогам 16 туров сумел вырваться в лидеры. Теперь команда занимает первое место в таблице, имея в активе 38 очков. Клуб Стефано Пьоли без проблем всухую разобрался с «Салернитаной» и Дженоа» со счетом (2:0) и (3:0) соответственно. На неделе же коллектив провел игру в Лиге чемпионов, где уступил «Ливерпулю» (1:2) и покинул турнир.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Удинезе» составляет пять поединков

«Милан» проиграл дважды в последних четырех играх

Три минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Три из четырех крайних матчей и «Удинезе» и «Милана» закончились пробитием тотала больше 2.5 голов

Прогноз

Несмотря на выездной статус поединка, «Милан» будет владеть преимуществом и сделает все необходимое для завоевания трех очков. Предлагаем загрузить на победу «Милана» в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.9.