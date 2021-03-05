«Удинезе» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (06.03.2021)

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05 марта 2021, 00:09

В 26-м туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» приедет «Сассуоло». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 6 марта 2021 года.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.6. Ничейный результат котируется в 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 2.75.

Можно взять ТБ 2,5 за 1.92. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 1.94. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.

Форма команд

«Удинезе» идет на 11-м месте в чемпионате и не претендует на серьезные турнирные задачи. Команда время от времени добивается результатов и за последние пять игр проиграла лишь один раз. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Миланом» (1:1), а несколькими днями ранее обыграл «Фиорентину» (1:0).

«Сассуоло» расположился на девятом месте и начал серию без поражений, которая на данный момент составляет три матча. Как и «Удинезе», команда не сможет пробиться в еврокубки, поэтому главной задачей коллектива является стабильное выступление в чемпионате. В двух последних играх «Сассуоло» набрал два очка, сыграв вничью с «Наполи» (3:3) и «Болоньей» (1:1).

Информация для ставок

«Сассуоло» выиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах

Семь последних матчей «Сассуоло» заходит ставка «обе забьют»

Шесть из восьми последних матчей «Удинезе» завершились тоталом меньше 2,5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе не забьют»

Прогноз

Встреча середняков Серии А не обещает быть яркой и зрелищной, ведь команды не имеют четко поставленных задач. Скорее всего, игра пройдет в медленном темпе и без обилия голевых моментов. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2,5 мячей по коэффициенту 1.94.

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