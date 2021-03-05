«Удинезе» — «Сассуоло». Прогноз на матч Серии А (06.03.2021)

В 26-м туре чемпионата Италии в гости к «Удинезе» приедет «Сассуоло». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров. Напомним, что встреча состоится 6 марта 2021 года.
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2 : 0
завершен
06 марта 2021, 20:00
суббота
Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Удинезе» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.6. Ничейный результат котируется в 3.45, а победа гостей принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 2.75.
Можно взять ТБ 2,5 за 1.92. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2,5 за 1.94. Ставка на «обе забьют» составляет 1.72.
Форма команд
«Удинезе» идет на 11-м месте в чемпионате и не претендует на серьезные турнирные задачи. Команда время от времени добивается результатов и за последние пять игр проиграла лишь один раз. В прошлом туре «Удинезе» сыграл вничью с «Миланом» (1:1), а несколькими днями ранее обыграл «Фиорентину» (1:0).
«Сассуоло» расположился на девятом месте и начал серию без поражений, которая на данный момент составляет три матча. Как и «Удинезе», команда не сможет пробиться в еврокубки, поэтому главной задачей коллектива является стабильное выступление в чемпионате. В двух последних играх «Сассуоло» набрал два очка, сыграв вничью с «Наполи» (3:3) и «Болоньей» (1:1).
Информация для ставок
- «Сассуоло» выиграл всего два матча из последних десяти во всех турнирах
- Семь последних матчей «Сассуоло» заходит ставка «обе забьют»
- Шесть из восьми последних матчей «Удинезе» завершились тоталом меньше 2,5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между командами завершились исходом «обе не забьют»
Прогноз
Встреча середняков Серии А не обещает быть яркой и зрелищной, ведь команды не имеют четко поставленных задач. Скорее всего, игра пройдет в медленном темпе и без обилия голевых моментов. Рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал меньше 2,5 мячей по коэффициенту 1.94.
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