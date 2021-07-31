«Урал» — «Нижний Новгород». Прогноз на матч Премьер-Лиги России (01.08.2021)

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вчера, 16:29

1 августа 2021 года «Урал» сыграет против «Нижнего Новгорода» в рамках Премьер-Лиги России. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Урал». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу гостей по 4.10.

Форма команд

«Урал» стартовал не лучшим образом в нынешнем сезоне РПЛ . Команда проиграла свой первый матч со счетом 0:3. Клуб расположился на 15-й строчке в турнирной таблице и не набрал очков. В товарищеских матчах «Урал» также не выглядел клубом, который способен дать отпор оппонентам в РПЛ . «Урал» был близок к вылету в прошлом сезоне, но все же задержался в высшем дивизионе, похоже, во второй раз будет еще сложнее.

«Нижний Новгород», который недавно подписал венгерского защитника, выиграл свой первый поединок в РПЛ , клуб обыграл оппонента со счетом 1:0. В активе команды три балла. Клуб в товарищеских матчах не запомнился чем-то интересным, команда много пропускала и мало забивала. Тем не менее болельщики от клуба ждут чего-то большего, чем просто победы в рядовых матчах. «Нижний Новгород» может удивить своего соперника, так как этот клуб все еще не до конца изучен в РПЛ и никто не знает, чего от него ждать на футбольном поле.

Информация для ставок

● «Урал» проиграл пять поединков из последних десяти

● «Нижний Новгород» выиграл четыре поединка из последних десяти

● «Урал» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — «2-3 гола за матч» по коэффициенту 1.90. Не стоит ждать в этом поединке обилия забитых мячей.