«Валенсия» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

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сегодня, 09:47

«Валенсия» примет «Эйбар» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Эйбар», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также букмекеры принимают ставки на победу хозяев поля по 2.80. Ничейный исход оценивается в 3.40.

Форма команд

«Валенсия» набрала 39 пунктов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — девять побед, 12 ничьих и 15 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 52 мяча.

«Эйбар» находится на 20-й строчке. Команда набрала 30 пунктов. В активе «оружейников» шесть побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 47 мячей.

Информация для ставок

● «Валенсия» проиграла три матча из последних пяти

● «Эйбар» не проигрывает три игры кряду

● «Валенсия» пропустила восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Эйбара» по 1.45.

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