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«Валенсия» — «Эйбар». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

сегодня, 09:47

«Валенсия» примет «Эйбар» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Испании.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.043.502.41
Лига Ставок 2.90 3.35 2.50
Мелбет 2.98 3.56 2.51
1XBET 2.98 3.56 2.51
BetBoom 2.94 3.38 2.52

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Эйбар», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.50. Также букмекеры принимают ставки на победу хозяев поля по 2.80. Ничейный исход оценивается в 3.40.

Форма команд

«Валенсия» набрала 39 пунктов и находится на 14-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — девять побед, 12 ничьих и 15 поражений. Команда забила 46 голов и пропустила 52 мяча.

«Эйбар» находится на 20-й строчке. Команда набрала 30 пунктов. В активе «оружейников» шесть побед, 12 ничьих и 18 поражений. Клуб забил 28 голов и пропустил 47 мячей.

Информация для ставок

● «Валенсия» проиграла три матча из последних пяти

● «Эйбар» не проигрывает три игры кряду

● «Валенсия» пропустила восемь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Эйбара» по 1.45.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Милан» — «Кальяри».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.70 1.47 1.87 1.94 1.49 2.65
Мелбет 1.92 2.02
1XBET 1.92 2.02
BetBoom 2.77 1.48 1.89 1.97 1.51 2.64
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shlomo
shlomo
сегодня в 09:54
Игра на три результата...
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