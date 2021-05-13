ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вальядолид» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (13.05.2021)

вчера, 16:05

«Вальядолид» сыграет против «Вильярреала» 13 мая в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали своего фаворита — это «Вильярреал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу «Вальядолида» за 3.85.

Форма команд

«Вальядолид» набрал 31 пункт и идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда в шаге от того, чтобы вылететь в Сегунду. В последних поединках «Вальядолид» выглядит не лучшим образом, команда регулярно теряет очки. Неприятная серия может продолжиться уже в матче против «Вильярреала».

«Вильярреал» набрал 52 пункта и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В последних поединках у «Вильярреала» не все так хорошо, как хотелось бы, команда часто стала терять очки. Это плохо для «субмарины», так как клуб хочет попасть в еврокубковую зону.

Информация для ставок

  • «Вальядолид» пропустил восемь голов в пяти последних матчах
  • У «Вальядолида» серия из девяти игр кряду без побед
  • «Вильярреал» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничейный исход или победа «Вильярреала» по коэффициенту 1.25. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше трех» за 2.50.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Астон Вилла» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.46 1.96 1.94 1.52 2.70
Мелбет 2.07 1.85
1XBET 2.77 1.46 1.19 5.01 1.51 2.62
BetBoom 2.79 1.44 1.91 1.91 1.52 2.55
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:10
Возможна ничья
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100