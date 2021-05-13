«Вальядолид» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (13.05.2021)

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вчера, 16:05

«Вальядолид» сыграет против «Вильярреала» 13 мая в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры выбрали своего фаворита — это «Вильярреал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу «Вальядолида» за 3.85.

Форма команд

«Вальядолид» набрал 31 пункт и идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда в шаге от того, чтобы вылететь в Сегунду. В последних поединках «Вальядолид» выглядит не лучшим образом, команда регулярно теряет очки. Неприятная серия может продолжиться уже в матче против «Вильярреала».

«Вильярреал» набрал 52 пункта и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В последних поединках у «Вильярреала» не все так хорошо, как хотелось бы, команда часто стала терять очки. Это плохо для «субмарины», так как клуб хочет попасть в еврокубковую зону.

Информация для ставок

«Вальядолид» пропустил восемь голов в пяти последних матчах

У «Вальядолида» серия из девяти игр кряду без побед

«Вильярреал» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничейный исход или победа «Вильярреала» по коэффициенту 1.25. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше трех» за 2.50.

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