«Вальядолид» — «Вильярреал». Прогноз на матч Примеры (13.05.2021)

«Вальядолид» сыграет против «Вильярреала» 13 мая в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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0 : 2
завершен
вчера, 20:00
Ставки букмекеров
Букмекеры выбрали своего фаворита — это «Вильярреал». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.50 и на победу «Вальядолида» за 3.85.
Форма команд
«Вальядолид» набрал 31 пункт и идет на 17-й строчке в турнирной таблице. Команда в шаге от того, чтобы вылететь в Сегунду. В последних поединках «Вальядолид» выглядит не лучшим образом, команда регулярно теряет очки. Неприятная серия может продолжиться уже в матче против «Вильярреала».
«Вильярреал» набрал 52 пункта и находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В последних поединках у «Вильярреала» не все так хорошо, как хотелось бы, команда часто стала терять очки. Это плохо для «субмарины», так как клуб хочет попасть в еврокубковую зону.
Информация для ставок
- «Вальядолид» пропустил восемь голов в пяти последних матчах
- У «Вальядолида» серия из девяти игр кряду без побед
- «Вильярреал» выиграл два матча из последних пяти во всех турнирах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — ничейный исход или победа «Вильярреала» по коэффициенту 1.25. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше трех» за 2.50.
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