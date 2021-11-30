«Верона» — «Кальяри». Прогноз на матч итальянской Серии А (30.11.2021)

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вчера, 12:58

В матче 15-го тура чемпионата Италии «Верона» дома примет «Кальяри». Предлагаем обзор и прогнозы на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Вероны» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 1.6. Поверить в неожиданный успех «Кальяри» предлагают по 5.7, а ничья котируется по коэффициенту 4.25.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1,66. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.18. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Верона» в последнем туре Серии А провела поединок с «Сампдорией» и, ведя в счете после первого тайма, упустила победный результат, проиграв (1:3). Туром ранее коллектив дома принимал «Эмполи» и сумел одержать минимальную победу (2:1). Такие результаты позволяют «Вероне» находиться в середине таблицы и занимать 10-е место.

«Кальяри» продолжает пребывать в зоне вылета и располагается на предпоследней строчке. Команда уже достаточно давно не выигрывала. В минувших двух турах были расписаны ничьи — сначала с «Сассуоло» (1:1), а затем и с «Салернитаной» (2:2).

Информация для ставок

«Верона» победила дома в пяти играх подряд

Безвыигрышная серия «Кальяри» составляет шесть поединков

Четыре из пяти минувших очных встреч завершились результатом «обе забьют»

«Верона» забивает и пропускает в девяти из десяти последних матчей, «Кальяри» – в шести из восьми

Прогноз

Нас ожидает насыщенный на события поединок. «Верона» очень хороша дома. На своем поле команда должна подтвердить превосходство, взяв три очка. Сделать ставку на победу «Вероны» можно по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.