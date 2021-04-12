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«Вест Бромвич» — «Саутгемптон». Прогноз на матч АПЛ (12.04.2021)

сегодня, 00:55

«Вест Бромвич» примет «Саутгемптон» в рамках очередного тура АПЛ 12 апреля. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.583.402.23
Фонбет 3.50 3.35 2.15
BetBoom 3.53 3.38 2.20

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Саутгемптон». Поставить на победу «святых» можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.30 и на победу «Вест Бромвича» за 3.45.

Форма команд

«Вест Бромвич» ужасен в нынешнем сезоне. Клуб набрал всего 21 очко и находится на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этой команды четыре победы, девять ничьих и 17 поражений. В последних поединках «Вест Бромвич» играет таким же образом, как и весь сезон — ужасно. «Саутгемптон» может не испытать никаких трудностей в этом поединке.

«Саутгемптон» идет на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 36 пунктов. В этом сезоне у «святых» десять побед, шесть ничьих и 14 поражений. В последних играх у «Саута» были проблемы, но в целом игру клуба можно назвать хорошей. Команда часто теряет очки при хорошей игре, сталкиваясь с невезением.

Информация для ставок

  • «Саутгемптон» проиграл три матча из последних пяти
  • «Вест Бромвич» выиграл две игры из последних пяти
  • «Саутгемптон» забил восемь голов в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на «тотал забитых мячей больше 2,5» по коэффициенту 2.00. В этом поединке стоит ожидать обилие забитых мячей.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Брайтон» — «Эвертон».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.52 1.86 2.05 1.48 2.82
BetBoom 2.82 1.46 1.91 1.95 1.53 2.58
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