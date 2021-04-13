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«Вильярреал» — «Динамо» З. Прогноз на матч Лиги Европы (15.04.2021)

сегодня, 03:15

«Вильярреал» примет «Динамо» Загреб в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту игру.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.257.71
Лига Ставок 1.50 4.30 7.20
Фонбет 1.50 4.50 6.50
Мелбет 1.52 4.36 7.60
BetBoom 1.49 4.28 7.77

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Динамо» (2.6), исход «обе забьют» представлен коэффициентом 2.15.

Форма команд

«Вильярреал» неплохо выступает в Примере под руководством Унаи Эмери. У «подлодки» 11 побед, 13 ничьих и 6 поражений. Клуб забил 43 мяча и пропустил 33 гола. Последнее время «Вильярреал» часто побеждает и готов побороться за попадание в зону еврокубков.

«Динамо» расположилось на первой строчке в турнирной таблице хорватского первенства. Клуб набрал 64 очка. В 27 поединках чемпионата Хорватии команда одержала 20 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения. На счету «Динамо» 66 забитых и 23 пропущенных мяча. Несмотря на впечатляющую форму «Динамо», пока нельзя сказать, кто станет чемпионом Хорватии. У ближайшего преследователя 62 балла.

Первый матч между «Динамо» и «Вильярреалом» закончился домашним поражением хорватской команды (0:1).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» выиграл четыре из последних пяти матчей во всех турнирах
  • «Динамо» потерпело поражение и один раз сыграло вничью в последних пяти матчах во всех турнирах
  • «Вильярреал» забил девять мячей в последних пяти играх во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — тотал голов больше трех по коэффициенту 2.65. Также можно сделать ставку «обе команды забьют плюс победа „Вильярреала“» (3.55).

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.53 1.56 1.81 2.09
Лига Ставок 2.50 1.54 1.79 2.04
Мелбет 1.83 2.13
BetBoom 2.53 1.55 1.80 2.06 1.44 2.92
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