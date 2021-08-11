«Визела» — «Тондела». Прогноз на матч чемпионата Португалии (14.08.2021)

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вчера, 22:01

В рамках второго тура чемпионата Португалии «Визела» на домашней арене сыграет против «Тонделы». Мы приготовили прогноз с обзором ставок букмекерских контор на матч.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерского сервиса Бетсити не видят очевидного фаворита в предстоящей игре. Сделать ставку на победу «Визелы» предлагается по коэффициенту 2.46, ничью можно сыграть за 3.22, а победа «Тонделы» находится на отметке 3.03.

Эксперты букмекера также считают, что команды установят лимит на забитые голы. Вероятность выигрыша ставки ТМ(2,5) оценивается в 1.64, ТБ (2,5) – 2.39.

Форма команд

«Визела» — это дебютант элитного дивизиона чемпионата Португалии. В прошлом сезоне команда завоевала серебряные медали второй лиги, получив прямое повышение в классе. Дебютный матч в лиге «Визела» провела неудачно, уступив в гостях «Спортингу» с крупным счетом 0:3.

Помимо этого, «Визела» быстро завершила выступления в Кубке португальской лиги. В гостевой игре против «Эштрелы» команда проиграла со счетом 1:2.

У «Тонделы» больше опыта выступлений в Примейре. Прошлый розыгрыш чемпионата команда закончила на 12-м месте в турнирной таблице, опередив зону прямого вылета на пять баллов.

В стартовом туре нового созыва «Тондела» принимала дома «Санта-Клару». Отправив в ворота соперника три безответных гола, команда добилась уверенной победы (3:0). Что касается выступлений в Кубке португальской лиги, то из нее «Тондела» вылетела на первой стадии, проиграв дома «Жил Висенте» (0:1).

Информация для ставок

«Тондела» не проигрывала в 5 из 6 прошлых гостевых матчей чемпионата

В 5 из 6 предыдущих домашних матчей «Визелы» прошла ставка на ТМ(2,5)

«Визела» пропускала голы в 6 предыдущих официальных поединках во всех турнирах

Прогноз

«Визела» в первом туре противостояла действующему чемпиону Португалии, поэтому проявить себя шансов у дебютанта лиги было мало априори. «Тондела», в свою очередь, неплохо проявляла себя в последних выездах чемпионата. Кроме того, у гостей больше опыта подобных игр. Предлагаем ставку на Х2 по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Бетсити.

Также букмекеры предложили неплохой коэффициент на ничью в матче чемпионата Португалии «Брага» — «Спортинг».