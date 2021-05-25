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«Волынь» — «Верес». Прогноз на матч Первой лиги Украины (25.05.2021)

сегодня, 04:19

В 28-м туре второго по силе дивизиона Украины «Верес» на выезде сыграет с «Волынью». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 5.40 2.40 2.01
1XBET 5.40 2.40 2.01

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт минимальное предпочтение «Вересу». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход котируется в 3.16, победа «Волыни» представлена коэффициентом 2.75.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.98. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Волынь» практически потеряла шансы на выход в Премьер-Лигу. Отставание от топ-3 составляет 10 очков, однако у команды есть игра в запасе. В последнем туре «Волынь» уступила «Оболони» (1:2), а туром ранее обыграла «Горняк-Спорт» (2:0).

«Верес» продолжает лидировать в Первой лиге. Для выхода в высший дивизион команде достаточно всего лишь не проиграть в данном поединке. Подопечные Юрия Вирта настроены серьезно, однако последние два поединка явно не удались – поражение «Металлисту 1925» (1:4) и ничья с «Альянсом» (3:3). Гости будут очень заряжены на игру и сделают всё возможное для достижения результата.

Информация для ставок

  • «Волынь» не проигрывает дома шесть матчей подряд
  • «Верес» проиграл на выезде один матч из последних шести
  • «Волынь» забивает дома минимум два гола в пяти из шести последних матчей
  • «Верес» забивает на выезде в шести из семи последних матчей

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, но с преимуществом гостей, которые имеют четкую задачу на остаток сезона. Но и «Волынь» на домашней арене не отдает очки просто так, потому ожидаем голы в воротах обеих команд. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.90 1.84
1XBET 1.90 1.84
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