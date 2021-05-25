«Волынь» — «Верес». Прогноз на матч Первой лиги Украины (25.05.2021)

В 28-м туре второго по силе дивизиона Украины «Верес» на выезде сыграет с «Волынью». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 19:00
Ставки букмекеров
Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт минимальное предпочтение «Вересу». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход котируется в 3.16, победа «Волыни» представлена коэффициентом 2.75.
Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.98. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.
Форма команд
«Волынь» практически потеряла шансы на выход в Премьер-Лигу. Отставание от топ-3 составляет 10 очков, однако у команды есть игра в запасе. В последнем туре «Волынь» уступила «Оболони» (1:2), а туром ранее обыграла «Горняк-Спорт» (2:0).
«Верес» продолжает лидировать в Первой лиге. Для выхода в высший дивизион команде достаточно всего лишь не проиграть в данном поединке. Подопечные Юрия Вирта настроены серьезно, однако последние два поединка явно не удались – поражение «Металлисту 1925» (1:4) и ничья с «Альянсом» (3:3). Гости будут очень заряжены на игру и сделают всё возможное для достижения результата.
Информация для ставок
- «Волынь» не проигрывает дома шесть матчей подряд
- «Верес» проиграл на выезде один матч из последних шести
- «Волынь» забивает дома минимум два гола в пяти из шести последних матчей
- «Верес» забивает на выезде в шести из семи последних матчей
Прогноз
Нас ожидает боевая игра, но с преимуществом гостей, которые имеют четкую задачу на остаток сезона. Но и «Волынь» на домашней арене не отдает очки просто так, потому ожидаем голы в воротах обеих команд. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.