«Волынь» — «Верес». Прогноз на матч Первой лиги Украины (25.05.2021)

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сегодня, 04:19

В 28-м туре второго по силе дивизиона Украины «Верес» на выезде сыграет с «Волынью». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет в этом матче отдаёт минимальное предпочтение «Вересу». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход котируется в 3.16, победа «Волыни» представлена коэффициентом 2.75.

Коэффициент на тотал больше 2.5 мячей составил 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.98. Поставить на то, что команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.6.

Форма команд

«Волынь» практически потеряла шансы на выход в Премьер-Лигу. Отставание от топ-3 составляет 10 очков, однако у команды есть игра в запасе. В последнем туре «Волынь» уступила «Оболони» (1:2), а туром ранее обыграла «Горняк-Спорт» (2:0).

«Верес» продолжает лидировать в Первой лиге. Для выхода в высший дивизион команде достаточно всего лишь не проиграть в данном поединке. Подопечные Юрия Вирта настроены серьезно, однако последние два поединка явно не удались – поражение «Металлисту 1925» (1:4) и ничья с «Альянсом» (3:3). Гости будут очень заряжены на игру и сделают всё возможное для достижения результата.

Информация для ставок

«Волынь» не проигрывает дома шесть матчей подряд

«Верес» проиграл на выезде один матч из последних шести

«Волынь» забивает дома минимум два гола в пяти из шести последних матчей

«Верес» забивает на выезде в шести из семи последних матчей

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, но с преимуществом гостей, которые имеют четкую задачу на остаток сезона. Но и «Волынь» на домашней арене не отдает очки просто так, потому ожидаем голы в воротах обеих команд. Рекомендуем сделать ставку «обе забьют» по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Мелбет.