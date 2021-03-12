«Жирона» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (13.03.2021)

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вчера, 03:13

«Жирона» примет у себя «Луго» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Жирона» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.07. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.20, победа «Луго» оценивается в 3.90.

Форма команд

«Жирона» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице с 38 баллами. Для попадания в зону плей-офф каталонскому клубу не хватает стабильности. В нынешнем сезоне жирондинцы выиграли 10 поединков, 8 раз сыграли вничью и проиграли в 10 матчах. Команда забила 23 мяча и пропустила 26 голов.

«Луго» находится на 15-й строчке в чемпионате и имеет в активе 34 очка. Команда выиграла 8 поединков, 10 раз сыграла вничью и столько же проиграла. Клуб забил 27 голов и пропустил 31 мяч. Последнее время «Луго» с большим трудом достаются очки, команда пропускает почти в каждом матче и мало забивает.

Информация для ставок

«Жирона» не проиграла в трех из последних пяти матчей

В последних пяти матчах «Луго» потерпел два поражения и три раза сыграл вничью

«Жирона» пропустила восемь голов в последних пяти поединках

Прогноз

Хозяева выглядят явным фаворитом этой встречи. Рекомендуется сделать ставку на победу «Жироны» плюс ТБ (2.5), с коэффициентом 4.10. Также можно поставить на то, что первый гол «Луго» забьет в первом тайме, за 3.00.

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