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«Жирона» — «Луго». Прогноз на матч Сегунды (13.03.2021)

вчера, 03:13

«Жирона» примет у себя «Луго» в рамках 29-го тура испанской Сегунды. Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.53 2.67
Лига ставок 1.46 2.60

Ставки букмекеров

«Жирона» считается фаворитом этого матча, на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2.07. Сделать ставку на ничейный исход можно за 3.20, победа «Луго» оценивается в 3.90.

Форма команд

«Жирона» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице с 38 баллами. Для попадания в зону плей-офф каталонскому клубу не хватает стабильности. В нынешнем сезоне жирондинцы выиграли 10 поединков, 8 раз сыграли вничью и проиграли в 10 матчах. Команда забила 23 мяча и пропустила 26 голов.

«Луго» находится на 15-й строчке в чемпионате и имеет в активе 34 очка. Команда выиграла 8 поединков, 10 раз сыграла вничью и столько же проиграла. Клуб забил 27 голов и пропустил 31 мяч. Последнее время «Луго» с большим трудом достаются очки, команда пропускает почти в каждом матче и мало забивает.

Информация для ставок

  • «Жирона» не проиграла в трех из последних пяти матчей
  • В последних пяти матчах «Луго» потерпел два поражения и три раза сыграл вничью
  • «Жирона» пропустила восемь голов в последних пяти поединках

Прогноз

Хозяева выглядят явным фаворитом этой встречи. Рекомендуется сделать ставку на победу «Жироны» плюс ТБ (2.5), с коэффициентом 4.10. Также можно поставить на то, что первый гол «Луго» забьет в первом тайме, за 3.00.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Германии «Майнц» — «Фрайбург».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.53 2.67
Лига ставок 1.46 2.60
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 09:35
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Луго»
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